Molnár Gusztáv: Sz*r alak vagyok, az öngyilkosságot fontolgatom

Molnár Gusztáv nehéz időszakot él meg az elmúlt hónapokban, mivel amellett, hogy kevesebbet láthatja gyermekét – volt párja ugyanis azt állítja, bántalmazta közös fiukat –, alkoholproblémái miatt most feleségét is elvesztette. A bipoláris zavarral küzdő színész bevonult az elvonóra is, hogy helyrehozza kapcsolatát nejével, akinél igencsak elszakadt a cérna a napokban. Vivien arról számolt be, miszerint Molnár az édesanyja telefonjáról küldött neki üzenetet, hogy meghalt, illetve észrevette, hogy más nőkkel beszélget szexuális témákról, ezért úgy döntött, véget vet házasságuknak.

A történtekkel kapcsolatban a Blikk most a Drága örökösök Szlávenjét kérdezte, aki összetört. Mint arról beszámoltunk, már korábban is fontolgatta, hogy eldobja magától az életet, akkor felesége hívott rá rendőrt, azonban most ismét ilyen gondolatok kavarognak a fejében.

Egy alkoholista szemét, sz*r alak vagyok. Ha a feleségem nincs, semmim sincs. Nem látok más kiutat, mint hogy véget vessek az életemnek. Az öngyilkosságot fontolgatom

– nyilatkozta a lapnak Molnár Gusztáv, aki tagadta, hogy szexuális üzeneteket küldött volna más nőknek.

Mint kifejtette, azt érzi, talán ez az utolsó esélye, hogy végleg leszokjon az alkoholról. Hozzátette, fáj neki, hogy felesége el szeretne válni, de megérti a döntést, mivel megérdemli. Azt is megjegyezte, tudja, hogy azonnal be kéne vonulnia az elvonóra, de nem biztos benne, hogy lesz ereje összeszedni magát.

Az az igazság, hogy egy alkoholista ember vagyok, akinek nincs ereje bizonyítani már. Pedig tudom, hogy a feleségemnél semmi esélyem így, de most úgy érzem, nincs erőm megválni az alkoholtól, és inkább eldobnám az életem

– fogalmazta meg a színész, aki tisztában van azzal, hogy segítségre van szüksége, de nem tudja, lesz-e ereje kérni. Hozzátette, már minden esélyt eljátszott a feleségénél, aki nem bírta tovább, így megbeszélték, hogy véget vetnek a házasságnak.

