Jennifer Coolidge az Amerikai pite-filmeknek hála nagy népszerűségre tett szert, és jelenleg is sok felkérés fut be hozzá, azonban a filmes ajánlatok mellett más jellegűekre is volt példa az elmúlt években. Mint arról egy friss interjúban beszámolt, kétszáz férfival feküdt le annak köszönhetően, hogy ő játszotta Stifler mamáját.