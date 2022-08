Kómában van Anne Heche, súlyosak az égési sérülései

A színésznőt jelenleg is kórházban ápolják, mivel olyan kritikus állapotba került, hogy a balesetet követően azonnal kómába esett.

Anne Heche a hétvégén szenvedett autóbalesetet Los Angelesben, pontosabban a kocsijával előbb egy garázsba, majd egy házba hajtott. Utóbbi manőver során gyulladt ki a jármű, és a helyszínre kiérkező mentők is csak a csomagtartón keresztül tudták kimenekíteni a színésznőt, aki komoly égési sérüléseket szenvedett. A hatóságok korábbi beszámolója szerint Heche ruhái és haja is megégtek a tűzben, ahogy az a feltételezés is elterjedt, alkoholt találtak a kocsijában.

A színésznő képviselője most a TMZ-nek adott bővebb tájékoztatást arról, hogyan halad a gyógyulása:

Nem sokkal a baleset után Anne Heche eszméletét vesztette, kómába került, és jelenleg kritikus állapotban van. Jelentősen megsérült a tüdeje, emiatt lélegeztetőgépre került, és sebészeti beavatkozást igénylő égési sérülései vannak.

A hatóságok úgy vélik, hogy Heche kábítószer és/vagy alkohol hatása alatt állhatott, amikor megtörtént a baleset. Ahogy azt a portálnak megerősítették, vérmintát fognak venni a színésznőtől, hogy kiderüljön, valóban így van-e.

(Borítókép: Anne Heche 2022. március 12-én. Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)