Ez volt Olivia Newton-John utolsó kívánsága

73 éves korában, családja körében hunyt el a Grease című film Sandyje, akinek halálhírét a férje, John Easterling – akivel anno egy ayahuasca terápián találkoztak – jelentette be a színésznő közösségi oldalán. Olivia Newton-John mindig is nagy támogatója volt a jótékonykodásnak, több nemes ügy mellett is kiállt, így nem meglepő, hogy az utolsó kívánsága is ehhez kapcsolódott.

Mint azt férje elárulta, a kérése az volt, ahelyett, hogy rajongói virágot vennének az emlékére, inkább adományozzanak az alapítványának, amely növényi alapú gyógyszerekkel és a rák holisztikus kezelésével kapcsolatos kutatásokat finanszíroz. Newton-John az elmúlt néhány évet otthonában töltötte, az állatok jogaiért kampányolt és pénzt gyűjtött jótékonysági szervezetének.

A színésznőt még 1992-ben diagnosztizálták mellrákkal, amikor 44 éves volt, azonban mindig is nagyon nyíltan beszélt nemcsak a betegségről, hanem a kezelésekről is, ami magában foglalta az orvosi marihuána használatát is. A kórt végül sikerült legyűrnie, majd 2013-ban is, azonban 2017-újra visszatért. Egy 2020-as interjúban még így nyilatkozott a betegségéről:

Olyan régóta az életem része. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nyugtalanító, hogy vajon mikor jön vissza, de azt gondoltam, újra le tudom győzni.

Ahogy más beszélgetések alkalmával is megjegyezte, boldog élete volt, így nincs oka a panaszra. Betegségére pedig úgy tekintett, mint egy kihívásra, mivel ahogy azt kifejtette, mindannyiunknak meg kell küzdenünk valamivel az életben, a rák pedig az ő próbatétele volt. Bár a halála okát egyelőre hivatalosan még nem jelentették be, Newton-John egyik közeli ismerőse elmondta, a színésznő 30 év után elvesztette a harcot a rákkal szemben.

(Borítókép: Olivia Newton-John 2018. január 27-én. Fotó: Emma McIntyre/Getty Images)