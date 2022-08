Titokban ment férjhez Rita Ora

Az énekesnő és humorista-színész kedvese, Taika Waititi már hónapokkal ezelőtt eljegyezte egymást, ám a hírek szerint az esküvőre is sort kerítettek.

Rita Ora és 15 évvel idősebb párja, Taika Waititi két hónappal ezelőtt jelentették be, hogy eljegyezték egymást. A pár még 2021 márciusában kezdett randizni, majd augusztusban hozták nyilvánosságra románcukat. A kapcsolatuk igen hamar komolyra fordult, és a Sun értesülései szerint már az esküvőn is túl vannak, Londonban rendezték meg a meghitt szertartást. Sőt, az énekesnő már fel is vette újdonsült férje nevét, így mostantól Rita Waititi-Orának hívják.

A híresztelések a menyegzőről azt követően kezdtek elterjedni, hogy a rajongók kiszúrtak egy-egy aranygyűrűt mind Ora, mind Waititi ujján. A bennfentesek elmondása szerint a pár most hatalmas bulit tervez, hogy megünnepeljék titkos esküvőjüket a barátokkal és a családdal.

Annak ellenére, hogy Rita a reflektorfényben él, eltökélt szándéka, hogy a kapcsolatát a lehető legprivátabbá tegye, és nem akart nagy felhajtást csinálni az esküvőből

– nyilatkozta a forrás a lapnak, hozzátéve, a szertartás igazán bensőséges volt, illetve kifejtette, azok, akik igazán közel állnak a párhoz, tudják, mennyire szerelmesek egymásba.