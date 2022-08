Startra kész a Sziget: nyitás előtt bejártuk a fesztivál területét

Két év szünet után szerdán hivatalosan is megnyitja kapuját a Sziget Fesztivál. A helyszínen jelenleg az utolsó simításokat végzik, miközben a sátrazók közül többen már be is költöztek a területre, ahol a start előtt, kedden mi is körülnéztünk. A szervezők több újítással is készülnek, és van olyan változás, amelyen mi is meglepődtünk: a K-híd idén nincs feldíszítve.

Augusztus 10. és 15. között ismét zenétől lesz hangos a Hajógyári-sziget, ahol már minden készen áll arra, hogy hivatalosan is elstartoljon az a többnapos rendezvény, amely világszerte kuriózumnak számít, és amely nagyon sok magyarnak annak idején az első fesztiválélményt adta. Nemcsak a látogatók, hanem a szervezők is izgatottan várják, hogy a hosszú csend után végre beinduljon a pezsgés – ugyan most nincs mínusz egyedik és nulladik nap, viszont hat teljes értékű programnappal, Európában egyedülálló összművészeti kínálattal várja a Sziget a látogatókat.

A rendezvény két legnagyobb és legdrágább fellépője ebben az évben Dua Lipa és Justin Bieber lesz, érezhetően e két előadó körül a legnagyobb az érdeklődés is: Kádár Tamás, a Sziget Zrt. ügyvezetője a keddi sajtóbejáráson arról tájékoztatott, hogy bizony a szerdai és a pénteki nap már csaknem telt házas, ahogy a szombati nap is, amelynek nagyszínpados headlinere Calvin Harris lesz. Kádár hangsúlyozta: arra kérnek mindenkit, aki a nagy sztárok koncertjére kíváncsi, hogy jóval a fellépés előtt érkezzen meg a helyszínre, elkerülve a bejáratnál a tömeget és a torlódást. Korábban érkezni azért is érdemes, mert a Szigeten egy csomó program várja már délután is a látogatókat – a kijutásra egyébként elsősorban a közösségi közlekedést javasolják a szervezők.

A fél világ itt lesz

A Sziget Fesztivál területére egyébként már kedden több ezren kiköltöztek – idén 103 országból érkeznek vendégek, és 54 ország művészei készülnek különféle zenei vagy egyéb művészeti produkcióval. Látogatók jönnek szerte Európából, a legtöbben – a hazai vendégek mellett – Hollandiából, Nagy-Britanniából, Írországból, Franciaországból, Németországból és Olaszországból, de az idei statisztika szerint vásároltak jegyet Dominikáról, a Salvadori Köztársaságból, Japánból, Brazíliából és Ausztráliából is.

A nemzetközi fellépőgárda is színes képet mutat: a legtöbb fellépő – a magyarok után – Nagy-Britanniából érkezik, majd francia, német, olasz a produkciók sorrendje, de lesz fellépő a Zöld-foki Köztársaságból, Indiából és Szenegálból is. Naponta több mint 150 koncert, előadás és egyéb program, a hat nap alatt mintegy ezer produkció mutatkozik be az 53 programhelyszín valamelyikén, a műfajok széles skáláját járva végig: a különböző zenei stílusok mellett többek között lesz cirkusz, nagy- és bárhol felbukkanó sétáló utcaszínház, stand-up és kabaré, tánc, filmvetítés és vurstli is.

A keddi bejáráson a nagyszínpad művészpihenőjét is megmutatták a sajtónak, ahol 17 öltözőkonténert állítottak fel, és a sztároknak munkára és kikapcsolódásra is kialakítottak külön területet. A nagyszínpadon, amely nagyjából nyolc napig épült, már az utolsó simításokat végzik, ehhez egyébként a korábbi évekhez képest ezúttal – kétoldalt és a keverőállvány hátulján – jóval nagyobb kivetítők tartoznak. Ez a fesztiválváros legnagyobb építménye a maga háromezer négyzetméteres területével és ötszáz négyzetméteres játékterével. A legnagyobb sztárokat felvonultató helyszínen egy négyszáz négyzetméteres LED-fal teszi teljesebbé a képi világot, és mintegy kétszáz intelligens, nagy teljesítményű, ultramodern lámpa biztosítja a tökéletes látványt.

14 Galéria: Bejártuk nyitás előtt a Sziget területét Fotó: Kaszás Tamás / Index

A helyszínek tekintetében vannak változások: a két legnagyobb sátor közül a nagyszínpad melletti idén Freedome néven jelentkezik, a Party Aréna pedig teljesen új felépítménnyel és beltérrel tér vissza. A két nagysátor összesen 25 ezer főt képes befogadni. Szintén friss köntöst kap a Colosseum, amelyet a lenyűgöző méretek mellett izgalmas dizájnelemekkel díszítenek. A háromezer főt befogadni képes tánctéren egy gigantikus gladiátort idéző dj-pultot helyeztek el, ahol egymást váltják majd az alternatív elektronikus műfajok legjobbjai. Változás még, hogy a Magic Mirror idén az összművészeti negyedben kap helyet, korábbi spotján pedig DropaYard néven egy olyan színpadot építettek, ahol a rap-, a hiphop- és a trapműfaj képviselőivel találkozhat a közönség.

Fenntartható fesztiválozás

A szervezők környezetvédelmi elköteleződése továbbra is töretlen. A Green Sziget idén új elemekkel bővül: a látogatók például hozzájárulhatnak egy szén-dioxid-kompenzációs erdő kialakításához, ha a jegyük mellé vásárolnak egy fát. A rendezvényen továbbra is repoharat és lebomló étkészletet használnak, és a fókuszt a keletkező hulladék visszagyűjtésére helyezik. A környezetvédelemhez tartozik, hogy a Sziget egy területét, nagyjából a III. kerület szomszédságában húzódó galériaerdő menti részt az ott lévő védett flóra miatt lezárják a közönség elől, igazodva a főváros és a WWF által végrehajtott természetvédelmi területté történt átminősítéshez.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)