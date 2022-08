Ashton Kutcher: Szerencse, hogy még élek

Ashton Kurcher nem az egyedüli színész, akinek betegsége nemrégiben került nyilvánosságra, köztük lehetne említeni akár Justin Biebert vagy Bruce Willist is. A színész most Bear Gryllsnek vallotta be, neki vaszkulitisszel kellett küzdenie egy éven át, ami az erek gyulladásos betegsége, a legtöbb esetben azonban az emberi test egészét érinti. Ahogy azt kifejtette, az ő esetében a kór hatással volt az érzékszerveire is, így a hallása, a látása és a mozgása sem volt az igazi.

Elmondása szerint két évvel ezelőtt alig látott, a hallásával is gondok akadtak, illetve egyensúlyzavarai is voltak. A betegség felismerését követően pedig egy év kellett ahhoz, hogy azt mondhassa, már jól van, minden visszatért a régi kerékvágásba.

Addig nem értékeled, amíg el nem veszíted, illetve nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy azt se tudod látsz, hallasz vagy sétálsz-e még valaha. Szerencse, hogy még élek

– magyarázta Kutcher a műsorban, amelynek részletét az Access hozta nyilvánosságra.

Mi a vaszkulitisz?

A vaszkulitiszban szenvedő betegek immunrendszere megtámadja az ereket, artériákat és a kapillárisokat, ami gyulladást idéz elő. Emiatt beszűkülnek az érfalak, ez pedig azt eredményezi, hogy a szűkületek meggátolják a vér áthaladását, ezzel károsítva a szerveket. Hogy mennyire súlyosak a tünetek, az páciensenként változhat, azonban a kezelés jelentősen elhúzódhat. A terápiával arra törekednek, hogy csökkentsék az erek gyulladását, ehhez általában szteroidokat használnak.

(Borítókép: Ashton Kutcher 2022. június 12-én. Fotó: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images)