Egymást taposták a fesztiválozók Dua Lipáért a Szigeten

Dua Lipa kis túlzással élve mondhatni, már hazajár Magyarországra, hiszen idén harmadik alkalommal lépett fel hazánkban. Elsőként még 2017-ben a Balaton Soundon, majd 2018-ban a Sziget Fesztiválon. Utóbbi koncertjéhez igen szép emlékek fűzik, mert a Szigeten kapott az elsők között lehetőséget arra, hogy headlinerként állhasson színpadra, így már várta, hogy idén újra bizonyíthasson. A brit énekesnő a 2018-as fellépése után meg is jegyezte, az őt váró óriási, 80 ezres tömeg láttán alig jutott szóhoz, és legszívesebben rátetováltatná az arcára a légi felvételeket. Bár ez nem történt meg, Lipa nem felejtett.

Az énekesnő az idei Sziget első napján ismételten főfellépő volt, és már a nap folyamán megosztott az Instagram-oldalán az egy napon át elérhető történetei között olyan egy fotót, amely róla készült a legutóbbi szigetes koncertjén. Mint az a képre írt szövegből kiderült, alig várta, hogy ismét ezen a fesztiválon léphessen fel, mivel 2018-ban is jó élményekkel tért haza. Ám a fellépés előtt járt még egyet a budai várban, ami szintén a közösségi oldaláról derült ki. A nevezetesség úgy tűnik, különösen népszerű a külföldi hírességek körében, legutóbb Zendayát és párját, Tom Hollandet kapták itt lencsevégre. De vissza Dua Lipához.

Arra már kezdetben is számítani lehetett, hogy óriási lesz az érdeklődés az énekesnő iránt, aki a legutóbbi magyarországi koncertje óta csak még nagyobb népszerűségre tett szert. A Sziget már este kilenc óra tájban közölte, telt ház van, tehát maximális létszámmal dübörgött a fesztivál első napja, ami 95 ezer látogatót takar. Dua Lipa brutális tömeget mozgatott meg, csak úgy hömpölyögtek az emberek a nagyszínpadhoz, és a kivetítőt látva már egy szalmaszál is nehezen fért volna be a fesztiválozók közé.

Le a kalappal

Ha lenne kalapom, akkor Dua Lipa – vagy ahogy egy brit férfi ejtette ki a külföldiek számára igen nehezen kimondható énekesnő nevét, Duala Pippa – előtt legalább ötször megemelném, mert a produkció, amit másfél óra alatt lenyomott, sokként ért – csakis jó értelemben persze. Már legalább öt éve követem a munkásságát, a koncerten elhangzott összes dalt ismertem, de élőben látni, hallani, azért teljesen más élmény volt. Fesztiválos fellépés lévén azért néha ott van az emberben a félsz, mikor egy előadó egy egyébként arénás koncertre tervezett műsort hoz el, vajon sikerül-e úgy visszaadni, ahogy megálmodták. Ugyan egyetlen arénás fellépésén sem jártam még Dua Lipának, de ha az csak feleolyan jó lenne, mint a Szigeten látottak, már elégedett lennék.

A hangzás tökéletes volt, a mélynyomó is szépen végezte a munkáját, kisebb szívrepedést okozva ezzel az előtte ácsorgóknak. Dua Lipa pedig élőben is pont olyan jól énekelt, mintha csak a lemezét hallgatnám – ha nem jobban. A látványért is jár a pluszpont, mivel a kivetítőkön megjelenő mozgóképek, szövegek tökéletes összhangban voltak a zenével és a táncmozdulatokkal – ebből is jól látszott, hogy ez egy olyan aprólékosan összerakott produkció, ami mögött hatalmas munka van. Nem véletlen, hogy Dua Lipa volt a Sziget egyik legdrágább fellépője, de biztos, hogy minden pénzt megért.

Egy szuszra sem állt meg

A koncerten felcsendülő dalok különböző szegmensekre voltak bontva, de a zeneszámok közötti átkötéseket baromi jól oldották meg. Ritka volt az, hogy pusztán abbamaradt a zene, amiből érzékelte az ember, hogy vége a dalnak, és jön a következő. Ettől pedig csak még profibbnak tűnt az előadás. Az énekesnő táncosaival karöltve másfél órán keresztül ropta át a színpadot elejétől a végéig. Lipa hol vonaglott, hol az első sorban álló egyik rajongójának kívánt boldog születésnapot neki táncolva, vagy épp táncosai a magasba emelték őt, így vízszintesen fekve énekelt. Ezt látva szinte olyan érzése támadt az embernek, ha kilőnék a világűrbe, akkor sem vétene el egy hangot sem. Nézni is fárasztó volt, mennyit mozgott, és még énekelt is mellette. Ránézésre biztosan ledobott vagy két kilót a koncert alatt.

Igen pozitív volt megtapasztalni azt is, Lipa milyen játszi könnyedséggel tudott kommunikálni a hatalmas tömeggel. Egy percre sem állt meg, bejárta a színpad egészét, hogy azoknak is lehetőségük legyen látni őt, akik csak hátul kaptak helyet. Rendre megállt az egyes dalok között, és nem győzött köszönetet mondani nemcsak a rajongóknak, hanem a fesztiválszervezőknek is. Ahogy kifejtette, hálás, hogy anno, 2018-ban a Sziget elsőként szavazott bizalmat neki, és kész bármikor visszatérni, mert a közönség elképesztő energiát adott neki. És talán pontosan e z az alázat az, ami sok előadóból hiányzik, pedig elengedhetetlen.

