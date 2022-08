Emberevő oroszlán vadászik a szavannán

Mintha kezdene véget érni a nyári szünet a mozikban: a héten négy premier is érkezik, amelyek között ezúttal a családi filmek mellett kőkemény thrillerek is felbukkannak. Jön Idris Elba és az oroszlán, Oscar Isaac és a póker, meg persze az elmaradhatatlan heti francia vígjáték. A Port.hu ajánlója.

Fenevad

(amerikai thriller, 93 perc, 2022 – 16 éven aluliaknak nem ajánlott )

Ha a szavannán zörög a bokor, akkor ott néha tényleg egy szörnyeteg lapul. Idris Elba (Drót, Thor, Öngyilkos osztag) a főszereplője ennek a lélegzetelállítóan izgalmas új thrillernek, amely egy apáról és két tinédzser lányáról szól, akikre egy hatalmas, magányos oroszlán vadászik.

Elba dr. Nate Samuelst, a nemrég megözvegyült férjet alakítja, aki visszatér Dél-Afrikába, ahol megismerte a feleségét. Ezt az utat régóta tervezték, ám Nate most feleség nélkül, a lányaival megy a vadrezervátumba. Ám ami lélekgyógyító utazásnak indult, a túlélésért folytatott félelmetes küzdelemmé válik, amikor egy oroszlán – vérszomjas orvvadászok portyázása elől menekülve – minden embert ellenségnek tekint, és vadászni kezd rájuk.

Svindler

(angol–kínai–amerikai thriller, filmdráma, 109 perc, 2021 – 16 éven aluliak számára nem ajánlott )

Paul Schrader harmincéves korára megírta a Taxisofőrt. Martin Scorsese remeke az első számú mű, amit a nevéhez kötünk, és most mentora és barátja, Scorsese producersége alatt készítette el az önálló filmjét.

William Tell (Oscar Isaac) börtönviselt exkatonaként kártyázással keresi a kenyerét. Tellnek nincsenek céljai, azt állítja, hogy csupán szeret játszani – a felfokozott, mégis egyhangú élete azonban magasabb szintre lép, amikor egy ambiciózus nő (Tiffany Haddish) pókerturnéra nevezi be, miközben egy bosszúszomjas kölyök, Cirk (Tye Sheridan) is mellé csapódik. A The Card Counter egyszerre sportfilm, road movie, buddy movie és bosszúfilm, miközben az iraki háborús bűnökön keresztül a poszttraumás stressz és a társadalomkritika, illetve az elmaradhatatlan szerelmi szál is beleszövődik.

Mia és én: Szintópia hőse

( német–ausztrál–belga–indiai fantasy, 82 perc, 2022 – 6 éven aluliak számára nem ajánlott )

Mia varázskönyve egy csodálatos világot rejt. Egy nap a lány Szintópiában találja magát, ahol különleges lényekkel találkozik. Mia is tündérré változik, és a barátaival összefog, hogy megmentsék Szintópiát a gonosz uralma alól. Minden reményük a nagy és erős Vihar Unikornis.

Családból is megárt a sok 2: Irány Portugália!

( francia vígjáték, 92 perc, 2022 – 12 éven aluliak számára nem ajánlott )

Marilou és Philippe végre nyugdíjas, és a hírek szerint a portugál álomház is kész. A család elindul Portugáliába, ám amikor megérkeznek a lakóparkba, az álmok helyett egy félkész épület és az udvaron egy szamár várja őket. A befejezetlen ingatlant egy lelkes, de franciául alig tudó kivitelező csinálgatja, miközben a család megtakarításának elúszását, álmaik szertefoszlását látja a csacsi árnyékában. A portugál kalandok azonban ezzel még nem érnek véget: Marilou és Philippe egyszerre igyekszik vigyázni az unokákra és a csacsira, befejezni a házat és megbirkózni a portugál kultúra és társadalom sajátosságaival.