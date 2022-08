Curtist kapták Majka helyett a fehérgyarmatiak

A két rapper igen hosszú múltra tekint vissza, mivel a korábbi munkakapcsolat mellett baráti szál is fűzi őket egymáshoz. Ugyan mindig is közel voltak egymáshoz, de még ez is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a munka terén is összetartsanak a végsőkig. A sérelmek felülkerekedtek a barátságon, ezért néhány hete úgy határoztak, jobb, ha más utakon folytatják. Majka és Curtis azóta külön jár fellépni, azonban egy hétvégén történt eset is azt bizonyítja, annyira mégsem tudnak elszakadni egymástól.

Majka még vasárnap osztott meg egy videót, illetve egy hosszabb bejegyzést a közösségi oldalán, amiben azt taglalta, hogy a fehérgyarmati fellépésük, bármennyire is szerették volna, végül nem valósulhatott meg.

Mint elmesélte, a szervezők nem teljesítették a szerződésben foglaltakat, és a technika sem volt megfelelő, amely a helyszínen fogadta őket, így nem tudtak koncertet adni.

Áramigény (nem 220V), megfelelő színpadméret, hangtechnika, backstage, és még sok más dolog, amiért az esetek 100%-ban a szervező vállalja a felelősséget. Rém egyszerű! Aláírunk egy szerződést, amiben mi is vállaljuk a mi részünket, és a szervező oldal is az övét

– fejtette ki a rapper, ahogy azt is megjegyezte, mivel élő produkcióról van szó, nagyobbak a technikai elvárások is. Bár próbálták megoldani a problémát, és az utolsó pillanatban hozatni akartak Nyíregyházáról olyan technikát, amellyel megoldható lett volna a koncert, de végül ez sem jött össze.

Az idén túl vagyunk már több mint 50 koncerten. Olyan jellegű probléma, mint Fehérgyarmaton, még sehol sem volt

– mondta Majka, akit elkeserít, hogy egy rajtuk kívül álló ok miatt vágnak most mindent a fejükhöz a kommentelők.

A szervezőknek viszont vésztervre volt szükségük, hogy mégse maradjanak sztárfellépő nélkül a fehérgyarmatiak, ezért Majka korábbi zenésztársát, Curtist keresték meg. Ahogy azt a rapper az Instagram-oldalán megosztott videóhoz írta, este nyolckor hívták fel őt, hogy fel tudna-e lépni Fehérgyarmaton. Természetesen igent mondott a felkérésre, és nem bánta meg.

Ahhoz képest, hogy tegnap este 8-kor hívtak a szervezők, hogy eltudok-e menni Fehérgyarmatra megcsinálni ezt a bulit nekik… Gyors öltözés, 300 km utazás. Éjfélkor már a színpadon voltam. De ez a hangulat mindent megért

– fejtette ki Curtis, aki így tulajdonképpen Majkát helyettesítette Fehérgyarmaton, ami a múltjukat tekintve elég faramuci helyzet.

