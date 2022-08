Lemondta ma esti koncertjét Sam Fender, a Sziget nagyszínpados fellépője

Utolsó napjához érkezett a budapesti Sziget Fesztivál, a kint bulizók öröme azonban nem lehet felhőtlen. A mai nagyszínpados fellépők egyik legnagyobb húzóneve ugyanis kora délután lemondta a koncertjét. Minderről a rendezvény közösségi oldalain keresztül értesülhettek a rajongók, ahol a fesztivál szervezői a következő közleménnyel jelentkeztek:

Szomorúan jelentjük be, hogy gégegyulladás miatt Sam Fender nem tud ma fellépni a Sziget Fesztiválon. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki.

A bejegyzésben közzétették a nagyszínpad módosított programtervét is, Fender ugyanis 19:30-tól lépett volna fel az Arctic Monkeys előtt, hiánya azonban teljesen felbolygatta a fellépők sorrendjét. A Carson Coma 16:00 helyett 17:30-kor kezd, őket követi 18:30 és 19:00 között Kamchatka. 19:30 és 20:15 között a brit énekes-dalszerző, Holly Humberstone kapja meg a színpadot, akinek helyét 21:15-től veszi majd át az Arctic Monkeys.

Tömegek várták a fellépést

Percekkel a szomorú hír posztolása után a Sziget közösségi oldalait elárasztották a 28 éves angol indie-rock énekes rajongóinak dühös kommentjei, akik most pénzvisszatérítést követelnek, legfőképp arra hivatkozva, hogy a szervezők bizonyára már korábban is tudták, hogy Fender nem fog tudni fellépni. A koncert egyébként az énekes 2021-ben megjelent Seventeen Going Under című albumának és az azonos névre keresztelt turnéjának egyik állomása lett volna, amellyel kifejezetten nagy húzónévvé is vált hétfőn – több rajongó is arról számolt be, hogy csak miatta váltottak jegyet a mai napra.

(Borítókép: Sam Fender. Fotó: Burak Cingi / Redferns)