Eladta villáját a Korda házaspár, havonta félmillió forintért volt meleg benne

Már idén januárban elkelt Korda Györgyék budai villája, amit most a Blikknek is megerősített Balázs Klári, és látva a jelenlegi rezsiárakat, úgy érzik, jól döntöttek.

A mostani rezsiárakból is tudjuk, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Elmondom, hogy a rezsicsökkentés szigorítása előtt is havi 500 000 volt a gázszámlánk, ami ki tudja, most mennyi lenne