Bezárt a Sziget, 452 ezren buliztak az idei fesztiválon

Telt házzal indult a Sziget, de pénteken és szombaton is közel állt ahhoz, hogy ki kelljen tenni a megtelt táblát – olvasható a fesztivál friss közleményében. Kádár Tamás fő szervező szerint a rendezvény hiánya mutatta meg igazán annak értékét, fontosságát és jelentőségét – azt, hogy a Szigetre, és az általa képviselt értékekre akár az év minden napján szükség lenne.

Az elmúlt két év komoly nyomot hagyott mindannyiunkban, de mi most nem egyszerűen a régi életünket szerettük volna visszakapni, hanem az elmúlt időszak tapasztalataival, érzéseivel gazdagodva, ha úgy tetszik, megerősödve, új gondolatoknak, alkotásoknak, élményeknek igyekeztünk helyet adni. És nagy örömünkre, valamint a több százezres »Sziget-család« megelégedésére, közösen részesei voltunk egy olyan megújulásnak, mely a Sziget sokszínű szabadságában válhatott teljessé

– fogalmazott Kádár a közleményben, hozzátéve: kiválóan vizsgázott az a rendszer, amit a be- és kiengedésnél bevezettek egyrészt azért, hogy ne terheljék annyira a K-híd külső részét, másrészt hogy a nagyobb tömegeket vonzó koncertekre könnyebb legyen a bejutás, illetve onnan a kijutás. Az a több tízezer ember, aki Dua Lipa koncertjére érkezett, például minden bonyodalom nélkül, időben beért a bulira.

A látogatószámmal kapcsolatban Kádár Tamás szerint nem feltétlenül az a nagy siker, hogy volt egy telt házas és kettő ahhoz közeli nap, hanem az, hogy a hat nap alatt kiegyenlített volt a látogatók száma. Mindez ugyanis azt jelenti, hogy

nem egy-egy koncert vonzó a Szigeten, hanem a fesztivál maga.

A hangerőt is sikerült a rendezvény ideje alatt kordában tartani, olyannyira, hogy Újpestről reklamáltak is, hogy nem hallhatják a fesztivál programjait. Sok panasz érkezett azonban a szálló porra, amelyet a Sziget előtti hosszú hetek aszályos időszaka okozott. A szervezők locsolással igyekeztek portalanítani, a fenntarthatóságot is figyelembe véve pedig nem ivóvízzel, hanem a Duna vizével tették azt, a panaszok azonban jogosak,

bármennyire küzdöttek, a por többször győzött.

A szerencsések nemcsak a színpadokon láthattak világsztárokat, hanem a nézőközönség között is. Zendaya Maree Stoermer Coleman és Tom Holland is kilátogatott a rendezvényre, de ott volt Pablo Schreiber kanadai–amerikai színész és Timothée Chalamet is, aki – akárcsak Zendaya – Budapesten forgatja a Dűne című film második részét.

Jövőre 30 éves, és jön a 10 milliomodik látogató

A Sziget 1993-ban indult, jövőre tehát 30 éves lesz, és fura egybeesés, hogy 2023-ban várják a kezdetek óta számolt 10 milliomodik látogatót is. A szervezők a Sziget végeztével már fordulnak is a következőre, és már most, augusztus 18-tól egy 48 órán keresztül tartó, kedvezményes akciót indítanak. A fesztivál jövőre augusztus 9-én startol, és megtartva a 6 napos ciklust, augusztus 14-én zárja be a kapuit majd.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)