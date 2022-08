Tizenkilenc év alatt tíz hirtelen szívleállás, de az amerikai nő még mindig jól van

Ezek a szerkezetek általában legfeljebb egyszer aktivizálódnak a páciens életében, a minnesotai Duluthból származó nőt azonban 19 év alatt tízszer mentette meg. Az egyik alkalommal 18 másodpercre állt le a szíve − írta meg a Daily Mail.

A Massachusetts állambeli Bostonban található Tufts Medical Center orvosai szerint a nő esete jól mutatja, hogy ezek az eszközök mennyire hatásosak.

Christian Eriksen dán labdarúgónak is ICD-t ültettek be, miután tavaly májusban, a Finnország elleni Európa-bajnoki mérkőzésen öt percre leállt a szíve, és összeesett.

A HCM azt okozza, hogy a szívizom túlságosan megvastagszik és merevvé válik, így nehezebben pumpálja a vért a szívből a testbe. A betegséget genetikai mutációk okozzák, és családon keresztül öröklődik. A HCM-ben szenvedő személy gyermeke 50 százalékos eséllyel örökli az állapotot.

A betegség fő tünetei a légszomj, a mellkasi fájdalom, a szívdobogás és a szédülés. A legtöbb betegnek csak ritkán, vagy egyáltalán nincsenek tünetei, és normális életet él. Egy kis csoportnál azonban fennáll az életveszélyes ritmuszavar − a szívverés hirtelen leállását okozó rendellenes szívverés − kialakulásának kockázata, ami halálos is lehet.

Ötször valószínűleg észre sem vette, hogy meghalt

Az esetet a The American Journal of Cardiology című szakfolyóiratban publikálták, és a gyufásdoboz méretű eszközök hatékonyságának „szélsőséges példájaként” jellemezték.

A Tufts Medical Center orvosai Barry Maron kardiológus vezetésével 2003 júliusában, 44 éves korában diagnosztizálták a betegnél a HCM-et.

A vizsgálat azt mutatta, hogy szívének egyes részei kétszer olyan vastagok, mint amilyennek lenniük kellene.

Annak ellenére, hogy a betegségét korán felfedezték, a nőnél fennállt a hirtelen halál veszélye, ugyanis két testvére is így halt meg, ezért 2003 augusztusában ICD-t ültettek be neki. Ezt műtéti úton helyezik be a bőr alá, általában a kulcscsont alatti helyre.

Az eszközt vékony drótok kötik össze a szívvel, ahol az folyamatosan ellenőrzi a szívfrekvenciát és a szívritmust. Ha veszélyes szívritmust észlel, akkor alacsony feszültségű elektromos impulzusok sorozatát küldi gyors ütemben, hogy megpróbálja korrigálni a szívritmust. Szélsőséges esetekben defibrillátorként működik, és nagy erejű elektromos áramütéseket küld, hogy a szív újra pumpálni kezdjen.

Az elmúlt 19 évben a nőnél tíz alkalommal fordult elő életveszélyes kamrafibrilláció, vagyis szabálytalan szívverés. Az első eset mindössze 17 hónappal az eszköz beültetése után történt. Öt alkalommal alvás közben történt. Nem világos, hogy észrevette-e, de a legtöbb beteg nem veszi észre.