Berki Krisztián pszichológus barátja: Egy kilencéves kisfiút láttam benne

A néhány hónappal ezelőtt elhunyt Berki Krisztián mindig is megosztó személyiség volt. Aki közel állt hozzá, rendre azt állította, a magánéletben másképp viselkedik, a többi pedig csak show. Hasonlóképp vélekedik pszichológus barátja, Roboz Zsóka is, akivel igen mély kapcsolatot tudott kialakítani, amely több mint tíz éven át tartott, ám sosem álltak páciens-terapeuta viszonyban. Elmondása szerint Berkinek volt egy polgárpukkasztó stílusa, de amikor munkáról volt szó, akkor mindent komolyan vett

Két személyisége volt: a »Berki« és a »Krisztián«. Az utóbbi pontos volt, megtisztelte a munkatársait, izgult és felkészült az adások előtt. Nem véletlen, hogy míg sokan gyűlölködésbe kezdtek, amikor meghalt, azok, akik közelről is ismerték, akik dolgoztak vele, egytől egyig bírták. Hogy miért? Mert alapvetően egy jó ember volt, ami érződött benne

– fejtette ki a Hot! magazinnak Roboz, ahogy azt is megjegyezte, Life TV-s kollégáira különös tekintettel volt, pláne ha magánéleti problémájuk akadt. Mindenkinek igyekezett a kedvére tenni, azonban negyvenéves kora után elege lett.

Ahogy azt Roboz kifejtette, Berki komoly életközépi válságban szenvedett, kereste az útját, mivel nem akart beleragadni az influenszerszerepbe.

A szomorú az, hogy a halála előtt találta meg az útját, amin már nem tudott végigmenni

– mondta a pszichológus, akinek a realitysztár elárulta a legféltettebb titkait is, köztük azt, milyen tervei voltak a jövőre nézve.

Roboz elmondása szerint Berki tisztában volt azzal, hogy negyven fölött már nem áll neki jól ez a szerep, így eldöntötte, hogy tanácsadó lesz. Egy képzést is akart elvégezni, illetve több komoly témával is foglalkoztak volna közös podcastsorozatukban. Az első „A narcisztikus férfival való kapcsolat”, a második a „Hogyan hat a párkapcsolatra a drog és egyéb függőségek?”, a harmadik a „Mit tehetsz, ha a második házasságod is megromlott? Otthagyod a gyereked anyját, vagy tovább szenvedsz?”, a negyedik pedig a „Mit tehetsz, ha a feleséged sikere túlnő a tiéden?” téma lett volna, továbbá nagyon érdekelte a hit kérdése és a spiritualitás.

Mint arról a pszichológus beszámolt, Berki egy kisfiú szintjén rekedt, ami szülei válására vezethető vissza. Egy olyan törés lehetett gyerekkorában, amely meggátolta a felnövésben.

Egyszer Pécsről jött fel Budapestre vonattal, és mindig más utas mellett ült. Videotelefonon mutatta nekem, hogy »Látod, mindenki szeret engem«. Én egy kilencéves kisfiút láttam benne, aki folyton kereste a visszaigazolást, hogy szeretik-e. A párkapcsolati problémái is erre a szeretetéhségre vezethetők vissza. Arra a szeretetteli figyelemre vágyott, amit a szülei válása miatt nem kaphatott meg

– fejtette ki Roboz, aki szerint Berki életében egy olyan elakadás volt, amit folyamatosan meg akart oldani, így mindig olyan párt választott, akinél előjöttek ezek a konfliktusok. Kiemelte ugyanakkor azt is, nem szeretné szentté avatni Berkit, mivel nem mindig a megfelelő módszert választotta, és sokszor kardoskodott a saját igazáért.

Az egyik utolsó, kétségbeesett mondata, már-már segélykiáltása az volt felém: »Egész életemben csak haza akartam menni!« Szerencsétlenül alakult, ez valamiért nem sikerült

– mondta, hozzátéve, Berki dolgozott azon, hogy helyrehozza kapcsolatát nejével, Berki Mazsival, Közös kislányuk, Emma miatt is törekedett arra, hogy mielőbb megoldják a problémákat, ami Roboz szerint idővel sikerült is volna.



(Borítókép: Berki Krisztián 2021. július 13-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)