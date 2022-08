Külön negyedeket építenek az elitnek Montenegróban, a Balkán luxusközpontjában

A montenegrói Riviéra már önmagában is gyönyörű, a természet odatette, amit tudott, és bár történelmi vagy kulturális látványosságokban nem a Föld legizgalmasabb pontja, ez tény és való, de aki a luxust szereti, az megtalálja itt a számításait. És az országban jelenleg is gőzerővel zajló fejlesztések ezt csak még inkább megtámogatják.

A tengerpartot két részre oszthatjuk: az államba Horvátországon keresztül belépve egy öbölrendszerben találjuk magunkat, amelyet a legjelentősebb, egykor osztrák–magyar fennhatóság alatt álló településről neveztek el. A Kotori-öblöt a helyiek is elegánsabbnak tartják a délebbi szakasznál, amelynek legnagyobb városa Budva.

Maguk a távok nem nagyok, arra viszont feltétlen készülnie kell az idelátogatónak, hogy főszezonban sok időt fog az autóban tölteni. A települések szinte egymást érik, így haladni nem igazán lehet, rengeteg a szerb, bosnyák, sőt az ukrán rendszám, sokan jönnek ide nyaralni a daruk és a betonvázak árnyékába. Merthogy az ember szinte mindenhol építkezést lát, egyre-másra nőnek ki a földből a szállodamonstrumok és a prémium- vagy luxuslakóparkok. Szemmel láthatólag nagy az igény a környező országokban is arra, hogy ezen a tengerparti sávon üdüljenek vagy szerezzenek egy ingatlant – amelyhez egyébként automatikusan jár a montenegrói állampolgárság is. És hát ugye ott vannak a luxusenklávék, amelyekben lődörögve magunk is csak ámultunk-bámultunk, hogy ilyen van itt, kvázi a szomszédunkban.

Szent István és Naomi Cambell exe

Időzésünket először délen, a modern toronyházakkal bőségesen megszórt Budva melletti Petrovac városkában kezdtük, ahol a legújabb ötcsillagos szállodában, az AMI Hotel Budva Petrovacban laktunk. A szobák visszafogottan elegánsak, és nekik van a környéken a legjobb á la carte fine bistro éttermük is, az olaszos beütésű Fabios. De feltétlen ki kell emelni a már látványra is pazar Dukley hotelt is, ahol két éttermet is üzemeltet a világ egyik legmenőbb strandhálózata, a Nikki Beach. Nekik egyébként a Kotori-öbölnél van egy saját szállodájuk is, természetesen étteremmel és a híres, bulizós stranddal.

Ezt a vidéket jobbára a festői fürdőhelyek jellemzik (nyáron nyilván dugig tele emberrel), illetve egy nagyon különleges koncepcióban itt nyitott szállodát a világ egyik legmenőbb új hullámos luxushotellánca, az Aman is. Sveti Stefan (Szent István) település óvárosát ugyanis teljes egészében megvette a hoteltulajdonos, Vlagyiszláv Doronyin orosz ingatlanbefektető (egyúttal Naomi Campbell expárja), és egy luxusresortot hozott létre a középkori, terméskő házikókból és templomokból. Visszafelé, észak felé haladva elhajtunk a relatíve friss Lustica Bay lakó- és üdülőnegyed mellett, de a nagy attrakció igazából errefelé Tivat város luxusnegyede, Porto Montenegro.

Luxusenklávé a kikötőben

A több mint 10 éve létrehozott luxusenklávé kikötőjében szebbnél szebb és méregdrága jachtok sorakoznak, az IHG Hotels & Resorts üzemeltette, grandiózus Regent Hotel melletti téren olyan luxusüzletekben lehet költeni, mint a Dolce & Gabbana, Valentino, Rolex vagy az Off-White. Ezek itt franchise-ban vannak ugyan, nem így a Dior üzlete, amely tavaly kísérleti jelleggel nyílt, de a márkatulajdonos LVMH végül megtartotta.

A megfáradt utazó itt Christian Dior párnás kanapékon pihenhet meg a lounge-ban – sajnos a bárt csak ügyfélpartikon működteti a divatház. A negyed neve a Balkánon tényleg fogalom, hiszen elég sokat kell leszurkolni ahhoz, hogy itt valaki ingatlanhoz jusson, és napi szinten lubickoljon a világ másik legmenőbb strandhálózata, a Buddha-Bar Beach medencéjében.

A Kotori-öböl is próbált erre az életérzésre rácsatlakozni a 2 éve megnyílt, elkerített Portonovi városrésszel – amely közigazgatásilag Herceg Novi városhoz tartozik. A lakónegyed szíve a világ másik legmenőbb új hullámos luxusszállodaláncának első európai egysége, a One&Only Portonovi resort. A tavalyi nyitáskor a világ dizájnmagazinjain is végigfutott a csodás épületkomplexum, a káprázatosan berendezett beltereknek nehéz párját találni a kelet-európai régióban. Közvetlenül mellette található a szálloda eredetileg perui és japán fúziós, privát stranddal is felszerelt étterme, a Tapasake.

A külön szeparékban a világ elitje rejtőzik el a napsugarak elől, hogy este átüljön az asztalokhoz kipróbálni a több Nobu étteremben is tapasztalatot szerző madagaszkári séf, Yannick Bayjoo kreációit. A negyedben egyelőre luxusüzletek még nincsenek, de ugye sok lakás még vevőre vár, így csak idő kérdése.

Várják a jachtokat és a magángépeket

Innen egy órára, a legbelsőbb öböl csücskében található a középkori állapotában megmaradt Kotor városa. Feltétlenül érdemes megnézni, és a napot egy fine dining vacsorával zárni a dobrotai Huma Kotor Bay hotel éttermében, a Mudra Art Cuisine-ben. Ez talán az ország legprominensebb vendéglátóhelye, köszönhetően a szerb executive chefnek, a vezetéknevéből tippelhetően magyar gyökerű Aleksandar Kerekesnek és a csodás élménynek, hogy az ember úgy fogyaszthatja el a jelenleg a művészettörténeti korstílusok ihlette menü remekeit, hogy egy stégen ül a hegyek közt a Gervasoni dizájnszékében és asztalánál, miközben a naplementében lassan elhúz mellette egy gigantikus óceánjáró.

Az biztos tehát, hogy a montenegrói tengerparti sáv felkeltette már a befektetők érdeklődését, kérdés, hogy mikor ébred erre rá a kormányzat és a nagybetűs elit is szerte a világon. Utóbbiak álomjachtjait ugyanis már várják a kikötők, ahogy a tivati nemzetközi repülőtér is fel van készülve a magángépek fogadására. Mindenki másnak viszont marad az araszolás a tömött utakon, a szárazföldi infrastruktúra ugyanis már a jelenlegi forgalommal is szemlátomást küszködik. Hát még ha ez a sok nagy hotel megnyílik.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Ken Welsh / Education Images / Universal Images Group / Getty Images)