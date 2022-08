Az ilyen hajmeresztő ugrásokra szívesen emlékezünk

Luke Aikins amerikai ejtőernyős 2016-os hajmeresztő ugrásának az egész világ a csodájára járt, ugyanis ő volt az első ember, aki ernyő nélkül ugrott ki nagy magasságban, és szerencsésen túl is élte a mutatványt.

A profi ejtőernyős 25 ezer lábnyit, vagyis 7620 métert zuhant, mielőtt egy harmincszor harminc méteres, az acélnál is strapabíróbb polietilén hálóban landolt, mindezt úgy, hogy az ugrást élőben közvetítették.

Luke Aikins, aki egyébként ejtőernyős, bázisugró, pilóta és légi fotós is egyben, eddig életében már több mint 18 ezer ugrást hajtott végre, és hajmeresztő hobbija miatt a Vasember 3 című film forgatásán kaszkadőrként is dolgozott.

A zuhanás közben elérte a 120 mérföldes sebességet, ami több mint 180 kilométeres sebességnek felel meg.

7620 méterről ugrott ejtőernyő nélkül egy hálóba

De hogyan élte túl?

Az ejtőernyő nélküli ugrás túléléséhez azonban fontos, hogy megfelelő biztonsági óvintézkedések is rendelkezésre álljanak. Aikinsnak ugyan azt tanácsolták, hogy legyen rajta ejtőernyő, az azonban megnehezítette volna a landolását. Ezért felmerül a kérdés, hogy akkor mégis hogyan lehet túlélni egy ilyen komplikált manővert?

Nos, először is jó, ha van alattunk egy védőháló, amely felfogja a zuhanást, valamint egy GPS-koordinátákat elemző sisak, és nem árt tisztában lenni a fizika alaptörvényeivel sem. A légellenállás, a célra tartás és a rugalmasság sokat számít. Aikins sisakja egyébként mutatta, hogy a háló merre van, de az már az ejtőernyősön múlott, hogy hogyan landol a hálóban.

Figyelembe kellett vennie, hogy egy mozgó repülőgépből ugrott ki, így a gép sebessége is fontos tényező volt a sikeres ugrás teljesítésében. Továbbá céltudatosan kellett manővereznie is a zuhanás közben, a kezeit összefogta a háta mögött, amíg a háló közepéhez nem ért, majd hátat fordított, hogy úgy csapódjon be a hálóba.

(Borítókép: Luke Aikins [j] ejtőernyős, miután 25 000 méter magasból ugrott le egy repülőgépről ejtőernyő vagy szárnyruha nélkül a „Stride Gum Presets Heaven Sent” részeként 2016. július 30-án a kaliforniai Simi Valley-ben. Fotó: Mark Davis / Getty Images / Stride Gum / Afp)