Az Oscar-díjas színésznő, aki feketelistára került kommunista férje miatt

Lee Grant neve megannyi filmből lehet ismerős, azonban magánéletével igen kevesek lehetnek tisztában. A 94 éves, Oscar-díjas színésznő most egy hosszabb interjút adott, amelyben beszámolt pályafutásának legemblematikusabb pillanatairól. Többek között arról, miért volt hosszú éveken át feketelistás, aminek köszönhetően egy szerepet sem kapott meg, illetve miképp környékezték meg az idősebb férfiak, amikor még csak tinédzser volt.

A színésznő beszámolója szerint serdülőkorában szinte futószalagon akarták őt meghódítani a férfiak, mint akik megőrültek. Még az étterembe is követték, illetve ahogy megjegyezte, az idősebb férfiak általában egy-egy fiatal lány láttán teljesen kivetkőznek magukból, ez történt vele is. Hozzátette ugyanakkor, szerencsére sosem lett zaklatás áldozata Hollywoodban, mivel egy producer sem közeledett felé úgy. Ebben nagy szerepet játszhatott az is, hogy 1952-től tizenkét éven át feketelistára került – első férje, Arnold Manoff író miatt, aki kommunista volt –, így nem is kapott tévés vagy filmes szerepeket.

A bizottság azt mondta nekem, hogy lekerülhetek a feketelistáról, ha megnevezem őt

– fejtette ki Grant, aki a feltételt hallva csak nevetni tudott, annyira abszurdnak találta.

A színésznő ugyanakkor kiemelte: hálás azokért az évekért, amikor szó szerint küzdött a túlélésért, mivel akkor tanulta ki a dokumentumfilm-készítés fortélyait, a későbbiekben eredményes is lett ebben a műfajban. Mint kifejtette: bár őt annyira nem viselte meg, hogy évekre parkolópályára került, mivel csak 23 éves volt akkor, de más színészekkel nagyon is kibabráltak.

Majdnem mindegyik fiatalon meghalt. A férjem 52 évesen, John Garfield 39 évesen. Ez a művészek lemészárlása volt

– magyarázta Grant, aki végül tizenkét év után szerepet kapott egy darabban, ám addigra már nem volt teljesen megelégedve a külsejével, így némi ráncfelvarráson esett át, hogy jól mutasson a képernyőn. Ez volt az ára annak, hogy több mint tíz éven át nélkülözték.

Lee Grant végül 1951-ben debütált a filmvásznon a Detektívtörténet című filmben Kirk Douglas oldalán, ami Oscar-jelölést is hozott a számára. Az aranyszobrocskát azonban nem ennek az alkotásnak köszönhetően nyerte el, hanem a Samponért. Mindemellett feltűnt még a The Swarm című filmben is, amely gyilkos méhekről szólt. Ahogy azt a beszélgetés alatt kifejtette, nem tudta komolyan venni a produkciót, azonban pénzre volt szüksége, mivel épp építkeztek, így elvállalta. A filmben elhangzó ikonikus mondatot is (Jönnek a méhek!) csak sokadszorra tudta kibökni.

A rendező dühös volt rám, vagy ötször megpróbáltam, de nevetve rogytam a földre. Egyszerűen nem tudtam kimondani, hogy jönnek a méhek. Végül sikerült szerencsére

– mondta a színésznő, aki az interjú során egy nemes ügy érdekében is felszólalt:

Egy fontos dolgot szeretnék elmondani: minden este gyertyát gyújtok Ukrajnáért, anyám családja ugyanis Odesszából jött. Utálom és megvetem Putyint és Trumpot is, számomra ők egy és ugyanaz

– fejtette ki Grant, majd megjegyezte: őrült világban élünk, amiről akkor sem szabad megfeledkeznünk, ha minden szép és jó.

