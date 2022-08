Tóth Gabi hétmilliós Rolexe is előkerült a STRAND-on

Az elképesztő hőség ellenére is hatalmas veretéssel indult a 10. STRAND Fesztivál Zamárdiban, ahol csütörtökön Parov Stelar és a Wellhello volt az ász, de a Carson Coma és Bagossyék is keményet zúztak a nyitányon.

A csütörtöki volt az idei nyár egyik legmelegebb napja, a tikkasztó hőségben pedig a legtöbb embernek csak egy dolog járt a fejében: egy hűsítő ital kíséretében irány a strand! A délelőtti órákban is már bőven harminc fok fölött volt a hőmérséklet, a bulizni vágyó, hol sátrakkal és bőröndökkel, hol lángossal és sörrel a kézben vonuló fiatalok és kevésbé fiatalok tömege indult meg Zamárdiban a part felé, ahol idén 10. alkalommal rendezték meg a STRAND Fesztivált.

A helyszín most sem okozott csalódást az ide érkezőknek, bár a hosszasan elterülő vízparti területen kihívás volt megtalálni az árnyékos ülőhelyeket, amelyekért nagy versenyt folytattak a fesztiválozók. Ugyan a rendezvény nevéhez mérten a strandolásra is nagy hangsúlyt fektettek a látogatók, túl sokáig nem pancsolhatott a vendégsereg, késő délután ugyanis, amikor egyesek még csak a törölközőjüket tervezték volna leteríteni a parton, már meg is kezdődtek a színpadi koncertek.

Nem is maradt üres egyik küzdőtér sem, a Carson Coma meglehetősen korán, 18 órakor kezdett, a nagyszínpad előtt pedig már ekkor népes tömeg gyülekezett, amire a Bagossy Brothers Company még egy lapáttal rátett, főleg, hogy a lassú számaik beépítése mellett megtalálták azt a tracklistet, amivel a közönség is igazán jól tudott együtt mozogni.

Ugyan ekkora már a nap bőven lebukott, a fesztivál egész területén továbbra is fullasztó volt a hőség, míg a Sziget Fesztiválon a porral, itt a hatalmas párával gyűlt meg az emberek baja. A szó szerint gatyarohasztó idő azonban mit sem érdekelte a lelkes tömeget, akik a fesztivál első headlinerére, az osztrák Parov Stelarra szépen bemelegítettek már a kora esti fellépőknek köszönhetően.

Parov Stelar mindenkit megtáncoltatott

Kellett is a kisebb melegítés Parov Stelar és bandájának fellépése előtt, ugyanis az 1920-as évek jazzhangzását elektronikus zenével vegyítő Parov Stelar Band egy akkora másfél órás veretést csapott a Balaton déli partján, hogy az sem lett volna meglepő, ha az ugrálva táncoló tömeg hatására még a tó is megdőlt vagy a medréből kilépett volna, ezzel is megfricskázva az ősi rivális szembepartiakat.

A stílus sajátos hangzásából eredendően ugyan sokak számára talán úgy tűnhetett, hogy egy végtelenített számot nyomat végig a banda a színpadon, az osztrák dj-producer és zenésztársai nagyon is odatették magukat, a visszatérő fúvós dallamokat pedig talán a legtöbb trombitás – a fesztiválra vasárnap érkező Timmy Trumpet vagy a hangszerével már-már egybenőtt Galambos Lajos – is megirigyelte volna. A kőkemény basszus és a szinte végig dübörgő lábdob még annak is megmozgatta a lábát, aki igazán szeretett volna egy helyben megállni, a dalokra szinte lehetetlen volt nem ugrálni, vagy legalább a jól bevált egyet jobbra, egyet balra lépéseket jó hosszú percekre elhúzni. A tömeg láthatóan értékelte az osztrákok erőfeszítéseit, és mint forró nyári napon egy balatoni strandhoz mérten a koncert alatt egy törölközőt sem lehetett volna leteríteni a tömegtől, nemhogy az alá még bármilyen értéket is elrejteni…

Marcus Fürederék igazán értékes produkciót hoztak magukkal Zamárdiba, a dallamos, ám veretős és bulizós, füsttel és kifejezetten látványos fényelemekkel tarkított show alatt végig táncolt, üvöltött – néha még énekelt is – a közönség. Mindössze néhány perccel tizenegy óra előtt kezdett csak el ritkulni a tömeg, amely talán már a Wellhello hamarosan kezdődő fellépésére igyekezett frissítővel felszerelni magát, vagy csak fújni egy nagyot a kimerítő swingelés után.

Tóth Gabi arany Rolexe is befigyelt a Wellhellónál

A táncoló talpaknak azonban sok idejük nem volt a pihenésre, ugyanis néhány száz méterrel a nagyszínpad mellett ekkor már nagyban hangolt a fesztiválról már-már kihagyhatatlan Wellhello-duó, azaz Fluor Tomi és Diaz. Az általában meglehetősen humoros és bohókás páros – ahogyan azt tőlük megszokhattuk már – hamisítatlan bulit hozott el a STRAND Fesztiválra, bár a kisebb színpadon léptek fel, a koncertjükre mégis nagyon sokan özönlöttek oda, egy jókora csoport be sem fért a helyszínre, a középső küzdőtérről tudta csak hallgatni a dalokat.

Annak ellenére, hogy onnan közel sem a legjobb minőségben lehetett élvezni Fluorékat, a beszólásairól is híres rapper most sem maradt csendben, és már a koncert első felében szúrós megjegyzést tett Tóth Gabira, akit a közösségi oldalán szintén bekóstolt már a napokban kiszúrt drága aranyórája miatt.

Fluor bedobta, hogy annak ellenére sincsen arany rolexük, hogy ők már régen megtértek,

utalva arra, hogy Tóth Gabi az elmúlt időszakban gyakran hangoztatta, mennyire fontos számára a vallás, ám a szerénységet hirdető egyház tanításai ellenére mégis többmilliós kiegészítővel kapták lencsevégre.

A tömeg láthatóan vevő volt a viccekre, a színpadon állók minden mondatát hatalmas ováció fogadta, akik a koncertjeiken vissza-visszatérő Lil Frakk mellett egy igazán különleges vendéget, Horváth Károly Charlie-t is a színpadra szólították. A 74 éves énekes láthatóan örömmel vette a Wellhello invitációját, és bele is kezdett a Nézz az ég felé című slágerének átdolgozott verziójába, amelyet a közönség soraiban állók szinte egytől egyig az énekessel daloltak – vagy jóval inkább kiabáltak – végig. Produkcióját talán még nagyobb ováció fogadta, mint a Tóth Gabi-s vicceket, a közönség vissza is tapsolta a szám után búcsúzó Charlie-t, aki végül ennek ellenére sem jelent meg újra a színpadon.

A Rakpart és az Apuveddmeg című slágerek sem maradhattak ki természetesen a fellépők már jócskán péntekre nyúló, szó szerint őrületes koncertjéről, amelyre több híresség is kíváncsi volt, kollégánk többek között kiszúrta a bulizó Sebestyén Balázst is.

A fesztivál területe a Wellhello búcsúja után láthatóan elkezdett kiürülni, a vízparton ücsörgő párok és a dodzsemmel szórakozó, már kicsit sem szomjas fiatalokon kívül már csak azok maradtak, akik eleve hajnalig tervezték a bulit. Túl sok idő nincs a pihenésre, pénteken tovább dübörög a STRAND, ahol többek között a Clean Bandit, Sean Paul és Tom Walker is színpadra áll, de Azahriah és a Follow The Flow is bulizni invitálja a közönséget.

