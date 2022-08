Diana testőre szerint a hercegné attól félt, hogy meggyilkolják

Diana hercegné halála minden bizonnyal a királyi család történelmének legmegrázóbb eseményei közé tartozik, ami nemcsak a famíliát, hanem az egész világot megdöbbentette. Diana, aki ugyan fekete báránynak számított a családban, sokak szeretetét elnyerte, nem véletlenül nevezték a nép hercegnőjének. Akkori párja, Dodi Fayed mellett vesztette életét egy párizsi autóbalesetben még 1997. augusztus 31-én, azonban korábbi testőre, Lee Sansum úgy gondolja, ha ő lett volna akkor szolgálatban, még ma is élne.

A férfi szeptember elején ad ki egy könyvet The Bodyguard címmel, amelyben pályafutásának legérdekesebb történéseit fogja feleleveníteni, ahogy arról az időszakról is nosztalgiázik, amelyet Diana hercegné mellett töltött. Sansum, akit Diana hercegné csak Rambónak becézett, egy exkluzív interjúban mesélte el, hogy a testőrök sorsot húztak, hogy eldöntsék, Trevor Rees-Jones mellett ki legyen a másik, aki elkíséri a hercegnét és kedvesét, azonban ő veszített.

Én is ülhettem volna abban az autóban. Amikor megtudtam, hogy nem kapcsolták be a biztonsági övet, megértettem, miért nem élték túl. Ennek nem kellett volna megtörténnie

– nyilatkozta a jelenleg 60 éves testőr, illetve megjegyezte, mindig ügyeltek arra, hogy be legyen csatolva a biztonsági öv, mivel a főnök, Dodi Fayed apja, Mohamed Al-Fayed ezt parancsolta. Az ifjabb Fayed azonban rendkívüli utálta becsatolni magát.

Mohamed Al-Fayed – a Hotel Ritz Paris és egykor a Harrods áruház, illetve a Fulham FC tulajdonosa – szolgálatában végzett munkája révén Sansum többek között Tom Cruise, Nicole Kidman, Sylvester Stallone és Pele labdarúgó védelmét is elláthatta.

Egy húron pendültek

Lee Sansum akkor felelt elsőként a hercegné és Dodi Fayed biztonságáért, amikor a francia Saint-Tropez-ban nyaraltak 1997 júliusában, Mohamed Al-Fayed 30 hálószobás luxusvillájában. Mint azt a testőr kifejtette, Diana mindennap reggel hétkor kelt, sokat beszélgetett vele, és úgy tűnt, jól érzi magát a nyaraláson, de legbelül rettegett. Sansum visszaemlékezése szerint a hercegné el volt keseredve barátja, Gianni Versace divattervező meggyilkolása miatt, és attól tartott, vele is ez fog történni.

Megosztotta velem a félelmeit azzal kapcsolatban, hogy egy napon meggyilkolják. Megkérdezte, hogy Versace megölését profik végezték-e. Úgy gondoltam, igen. Aztán mondott valamit, amit azóta sem tudtam kiverni a fejemből: Gondolod, hogy ezt fogják tenni velem? Remegett, és a hangjából egyértelműen kiderült, tényleg azt hiszi, hogy ez megtörténhet

– magyarázta Sansum.

Ahogy arról Diana beszámolt a testőrnek, az Egyesült Államokban terveztek élni Dodi Fayeddel, ahova Sansum is velük tartott volna. A hercegné úgy érezte, bár nem szívesen hagyja el Nagy-Britanniát, odáig kell menekülnie a támadások elől. A testőr szerint Diana terve nagyban befolyásolta Harry herceg későbbi döntését is, mivel a hercegné mindig is menedékhelyként tekintett az országra.

Sansum különösen jól kijött Diana hercegné gyermekeivel, Vilmos és Harry herceggel, akik abban az időben 15 és 12 évesek voltak. A testvéreket talpraesettnek és ugyanolyan barátságosnak írta le, mint amilyen az édesanyjuk is volt. Próbálta kick-boxolni tanítani őket, de túlságosan tartottak tőle. Ugyan ámulatba ejtette őket, ahogy Sansum püföli a bokszzsákot, előtte nem szívesen mutatták meg, mit tudnak. A fogadásokban viszont annál inkább benne voltak.

Harry herceg ugyanis fogadott a testőrrel, hogy az leugorjon Al-Fayed jachtjának felső fedélzetéről. Sansum kétszáz fontért vállalta a kihívást, amire a hercegné is bátorította.

A fogadás végül is fogadás, ami ráadásul királyi parancsra született egy igazi hercegnétől. Szóval leugrottam a hajóról, nagy csobbanással érkeztem a vízbe, és mindannyian el voltak ragadtatva, különösen Harry

– fejtette ki a testőr.

Gyilkosság vagy sem?

Lee Sansum, aki a katonai rendőrség mellett a titkosszolgálatnak is dolgozott többek között Írországban, Szomáliában és Líbiában, nem gondolja azt, hogy a hercegnét meggyilkolták volna. Különösnek tartja ugyanakkor, hogy a baleset előtt néhány héttel követték őt. Al-Fayed házától nem messze, egy építkezésen vettek észre egy alakot, aki hírszerző ügynök volt. Hasonló furcsaságok történtek közvetlenül Diana hercegné autóbalesetét megelőzően is.

Egy szemtanú ugyanis, aki Dianáék előtt ment a kocsijával, arról számolt be, hogy a tragédia előtt pár másodperccel egy motoros húzott el az autója mellett. Míg egy sofőr, aki a szemközti sávban jött, azt látta, hogy egy másik motoros lekanyarodott, hogy elkerülje a füstöt és a roncsot, majd megállás nélkül kihajtott az alagútból.

A motorosokat soha nem találták meg, és ez nem véletlen egybeesés

– mondta Sansum, aki úgy gondolja, a hercegnét követő tisztek vagy véletlenül okozták a balesetet, vagy szimplán odakeveredtek az autó közelébe. Hozzátette, ha kiderült volna, hogy MI6-ügynökök voltak az ütközéskor a helyszínen, akkor sokan őket hibáztatták volna, és nagy botrány lett volna belőle. Az igazság azonban valószínűleg már soha nem fog kiderülni.

Kincsként őrzi

A testőr örömmel emlékezett vissza arra a levélre is, amit még Diana hercegnétől kapott 25 évvel ezelőtt, és a hercegek is aláírták. Köszönetet akart neki mondani azért, hogy vigyázott rájuk Saint-Tropez-ban.

Le voltam nyűgözve. Biztosított arról, hogy ő és a fiai csodálatos időt töltöttek ott, és ez nem sikerült volna az én segítségem nélkül. Nem hittem el, hogy egy olyan ismert nő, mint Diana, időt szakított arra, hogy írjon nekem

– tette hozzá Sansum. A férfi máig kincsként őrzi a levelet, amely hűen tükrözi azt, miért becsülték mindig is olyan nagyra Diana hercegnét, aki képes volt bárkivel együttérezni és empatikusan bánni.

(Borítókép: Károly herceg és Diana walesi hercegné 1982. október 26-án. Fotó: Terry Fincher / Princess Diana archive / Getty Images)