Megszületett Michael Bublé negyedik gyermeke

Közös nyilatkozatban jelentette be párjával Michael Bublé az Instagramon, hogy megszületett a negyedik gyermekük. A kislány, aki a Cielo Yoli Rose Bublé nevet kapta, 3,8 kilogrammal jött világra – érkezését a kanadai–olasz származású énekes posztja szerint a szülők és az egész család végtelen áldásként éli meg.

Bublé egy fotót is megosztott, amelyen feleségével az újszülött pici lábát tartja, akinek neve magyarra fordítva égboltot jelent.





A pár még februárban, Michael Bublé I'll Never Not Love You című dalához készült klipjén keresztül jelentette be negyedik gyermekük érkezését – a 35 éves modell a kisfilm végső jelenetében mutatta meg babapocakját, miközben férje és csemetéik, a 8 éves Noah, a 6 éves Elias és a 4 éves Vida társaságában sétált ki egy élelmiszerboltból. A Grammy-díjas énekes ezt követően egy rádiós műsorban, illetve az Instagram-oldalán erősítette meg családja bővülésének hírét.

Júniusban a Las Vegas-i Billboard Music Awards gálán mesélt a pici érkezéséről Bublé a People-nek. Akkor azt mondta:

Nagyon nagy áldás, hogy egészséges gyermekeink vannak és ennyi szeretet van a házunkban. Ez persze rengeteg zajjal jár, de nem szeretném, hogy másképp legyen. Nagyon szerencsések vagyunk

– lelkendezett az énekes, megjegyezve, a kislány születése után nem valószínű, hogy több gyermeket vállalnak.