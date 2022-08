A Halott Pénz „lesz.rta” az esőt, óriási tűzijáték volt

Hatalmas ünneplésnek lehetett szem- és fültanúja szombat este a STRAND Fesztivál közönsége: a 18. születésnapját a helyszínen tartó Halott Pénz egy egész napos minifesztiválon, barátokkal és zenésztársakkal léphetett be a nagykorúság kapuján. Ugyan az eső Zamárdit is elérte este, a fesztiválozókat ez alig zavarta az önfeledt szórakozásban, sőt, a parton még az ünnepi tűzijátékot is megtekinthették.