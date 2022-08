Kulcsár Edina babát vár, Berki Mazsi váltja a Dancing with the Starsban

A modell állítólag egy táncpróba alkalmával lett rosszul, ezután derült ki, hogy gyermeket hord a szíve alatt. A TV2 ma délben megerősítette a hírt: Kulcsár Edina állapotos, ezért nem tud részt venni a Dancing with The Stars című műsorban. Egyúttal azt is nyilvánosságra hozták, kit láthatnak a kismama helyett a nézők a műsorban.

Ma reggel érkezett a hír, hogy Kulcsár Edina gyermeket vár. A Blikk saját információkra hivatkozva írta meg, hogy a modell a Dancing with the Stars egyik próbáján rosszul lett, és emiatt orvoshoz fordult – állítólag ekkor derült ki, hogy állapotos.

A TV2 közben már a tegnapi napon beharangozta, hogy ma délben nagy bejelentésre készülnek: mostanra nem titok, hogy Kulcsár Edina várandóssága volt, amit a közleményben hivatalosan megerősítettek, illetve azt is nyilvánosságra hozták, ki lép a Dancing with the Stars táncparkettjére a modell helyett.

A műsorban Berki Mazsi váltja Kulcsár Edinát.

„Örülök, mert ez most nagyon jókor jött az életembe olyan szempontból, hogy le fog teljesen kötni, nem lesz időm gondolkodni, és én nagyon szeretek táncolni, de nem tudok. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom a közös munkát, szerintem egy ilyen érzelmi hullámvasút lesz” – nyilatkozta Berki Renáta, amivel Kulcsár Edina is egyetértett. „Szerintem a jóisten is így akarta, mert ez most tényleg minden szempontból jól fog jönni neked, meg kikapcsol” – helyeselt a modell.

„Mi nagyon szerettünk Krisztiánnal táncolni, és nagyon sokszor mentünk el táncolni. Ő onnan föntről fog majd figyelni, vigyázni és segíteni nekem ebben” – nyilatkozta a TV2 kamerájának Berki Mazsi, aki szerint a tánc rendkívül alkalmas az érzelmek kifejezésére, erre pedig neki most borzasztóan nagy szüksége van.

Kulcsár Edina és korábbi kedvese, Szabó András Csuti január közepén jelentették be, hogy véget ért a házasságuk. Nem sokkal később kiderült, hogy a modellnek új párja van, Varga Márk, művésznevén G.w.M személyében. A rappernek és Kulcsár Edinának is két-két gyermeke született az előző kapcsolatából – első közös babájuk várhatóan a jövő év első felében érkezik majd. Várandósságáról a modell annyit mondott, elég váratlanul érte őket, de párjával együtt mindketten nagyon boldogok.

