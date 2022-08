Közel nyolcvanezren buliztak a Strandon

Két év után tért vissza Zamárdiba a Strand Fesztivál, amely augusztus 18. és 21. között nemzetközi és hazai programkínálattal várta a közönséget. Az esemény hírére ismét megteltek a környékbeli szállodák, az időnként csapadékos órák ellenére négy nap alatt közel nyolcvanezer vendég szórakozott a rendezvényen a tizedik, jubileumi évben.

A nemzetközi fellépők közül a legnagyobb sikert Sean Paul, Parov Stelar, a Clean Bandit és Alvaro Soler hozta, de a szakadó esőben vasárnap este közel húszezren buliztak Timmy Trumpet show-ján is. Bár a fővárosban elmaradt, a Strandon megtartották augusztus 20-án a tűzijátékot, amelyet a születésnapos Halott Pénz kétórás koncertje követett. Vasárnap délután első alkalommal kapott nagyszínpadot a ValMar duó, amelynek tagjai itt mutatták be élőben először a Bombázó című R-GO-feldolgozásukat, amely a Legendák projekt keretében készült. Az I. Podcast Fesztivál is elstartolt, és a Tábortűz helyszín is nagyon népszerű volt a fiatalok körében.

Az eseményről az Index mindennapbeszámolt, illetve több interjú készült a nemzetközi fellépőkkel.

Lobenwein Norbert, a fesztivált szervező VOLT Produkció vezetője a szervezők közleményében úgy fogalmazott:

A pandémia után sok szempontból egy új időszámítás kezdődött. Ennek pozitív jele, hogy láthatóan frissebbé vált a hazai zenei kínálat. Pár év alatt olyan előadók lettek a fesztiválok új főszereplői, kedvencei, akik pár évvel ezelőtt még alig voltak ismertek a fesztiválozó közönség köreiben. Ilyen a Carson Coma, Beton.Hofi, Azahriah, a Valmar vagy éppen Lil Frakk. Ugyanakkor a Covid okozta bizonytalanság és sok más tényező miatt a közönség óvatosabb lett, a jegyvásárlást sokan az utolsó pillanatokra hagyják, ez pedig nehezen tervezhetővé teszi a szervezők munkáját.

Már-már hagyomány, hogy a Strand Fesztivál igyekszik fontos ügyekre felhívni a figyelmet. Most is jelen volt az Együtt az Autistákért Alapítvány, amely a közönséggel és a legnagyobb sztárok bevonásával az autisták nehézségeire irányítja a figyelmet. A Strand szervezői az eladott bérletek árából több mint kétmillió forinttal támogatják az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját, amely ebből az összegből az Ukrajnából menekülő családokat segíti. A helyszínen működő művészeti program bevételét pedig teljes egészében Zamárdi városa kapja, amellyel egy számukra fontos ügyet támogathatnak.

Folytatódik a MOL Nagyon Balaton

A MOL Nagyon Balaton keretében idén még hátravan a szeptemberi Balaton Piknik, amelynek a siófoki Plázs lesz a helyszíne.

Valódi értékelést csak ősszel tudunk tartani, amikor véget ér a MOL Nagyon Balaton-sorozat. Az már most látható, hogy sikeres és kevésbé jól működő fesztiválokkal, programokkal volt tele az idei balatoni kínálat

– mondta Fülöp Zoltán, a program vezetője.

(Borítókép: A Halott Pénz koncertje a Strand fesztiválon Zamárdiban 2022. augusztus 20-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)