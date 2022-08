Csuti vezetéknevét kaphatja Kulcsár Edina és G.w.M. gyereke

Ahogyan arról az Index is beszámolt, mindenki meglepetésére harmadjára is gyermeket vár a modellként is dolgozó Kulcsár Edina.

A szépségkirálynő ugyan párjával, Varga Márkkal egyelőre nem tervezett újabb gyermekáldást, elmondása szerint fogamzásgátló tabletta mellett fogant meg a baba.

Kulcsár Edina és – a jogilag még mindig férje – Szabó András Csuti januárban jelentette be, hogy külön utakon folytatják, majd nem sokkal később a szépségkirálynő már a rapper G.w.M. oldalán tűnt fel. A páros kapcsolatát sokan támadták és támadják is a mai napig, azonban úgy tűnik, ez őket egy cseppet sem zavarta.

A Csutival való házasság azonban még komoly port kavarhat kettejük között is, ugyanis

amennyiben a korábbi párnak nem sikerül a válást hivatalossá tennie Kulcsár Edináék gyerekének megszületéséig, akkor a gyermek Szabó András vezetéknevét kapja meg – a jogszabályok értelmében.

A Polgári törvénykönyv ugyanis kimondja:

A gyermek apjának – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – azt a férfit kell tekinteni, akivel az anya a gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állt. A házasság érvénytelensége az apaság vélelmét nem érinti. A vélelmezett fogamzási idő a gyermek születésének napjától visszafelé számított 182. és 300. nap között eltelt idő, mind a két határnap hozzászámításával. Bizonyítani lehet, hogy a gyermek fogamzása a vélelmezett fogamzási idő előtt vagy után történt

– idézi a Blikk a törvényt.

Ha tehát Csuti és az exszépségkirálynő nem jut hamar egyezségre, különös, egyben kínos névadási procedúrával nézhetnek szembe G.w.M.-ék.

(Borítókép: Csuti. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)