Kulcsár Edina nem érti, hogyan esett teherbe

Korábban már beszámoltunk róla, mindenki meglepetésére harmadjára is gyermeket vár a modellként is dolgozó Kulcsár Edina. Saját bevallása szerint ő sem számított az örömhírre, de nagyon boldoggá teszi, hogy újabb testvérrel örvendezteti meg gyermekeit. A szépségkirálynő elmondta, párjával, Varga Márkkal egyelőre nem terveztek újabb gyermekáldást, fogamzásgátló tabletta mellett fogant meg a baba.

A celebnek még egy tévéműsort is le kellett mondania terhessége miatt. Edina a TV2-n induló Dancing with the Star táncos műsorában szerepelt volna, ahol a nemrég meghalt Berki Krisztián özvegye, Berki Renáta (Mazsi) veszi át a helyét.

Napok óta rosszullétek gyötörtek, és mivel már kétszer voltam várandós, tudtam, hogy ezek a terhesség jelei is lehetnek. Egyik vasárnap délelőtt csináltam meg itthon a tesztet, ami pozitív lett. Annyira lesokkolt az eredmény, hogy egy órán át csak ültem és meredten néztem magam elé, mert nem akartam elhinni

– mondta a Blikknek Edina, hozzátéve, hogy szerette volna meglepni vele a G.w.M-ként ismert rapper párját, ám kint felejtette a pozitív tesztet, amelyet azonnal megtalált. Hozzátette: szerelme már most elkényezteti, és első gyermeke, Medox is sokszor rászól, hogy vigyázzon magára, mert a pocakjában van a testvére.

A modell újabb terhessége szinte csodának számít, mivel korábban endometriózisa miatt tíz százalék esélyt adtak az orvosok a teherbeesésére. Volt párjával nagyon sokat küzdöttek első gyermekükért, aki azután fogant meg, hogy kezdtek lemondani róla.

(Borítókép: Kulcsár Edina. Fotó: Kaszás Tamás / Index)