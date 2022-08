Hogy merészeli? – Nagy Feró kiosztotta ByeAlexet

Az X-Faktor mentora nem igazán tartaná ízlésesnek, ha idősebb korában is még színpadon állna – emelte ki a Story Magazin egy, az énekessel folytatott korábbi beszélgetésből. A kijelentésre a lap megkeresésére most többen is reagáltak az idősebb generációból.

Az EFOTT Fesztiválon beszélgetett a Story Magazin munkatársa ByeAlexszel, aki többek közt az idő múlásáról is kifejtette a gondolatait. Leszögezte: nem szereti az öregedés folyamatát, és nem is tervez a színpadon hosszú életet magának, szerinte már nem is érezné jól magát ott, ha már nem kellően fiatal, aktív és jól kinéző előadónak számít.

Nem tartanám magam ízlésesnek és hitelesnek, ha öregen balf.szkodnék a közönségnek

– fogalmazott az énekes, amit megragadva a lap azonnal felkeresett néhány előadót az idősebb generációból, hogy reagáljanak ByeAlex véleményére.

Hál’ istennek fiatalkoromban sem balf.szkodtam, és most sem érzem úgy. Hogy is hívják a fiatalembert? Bye-Bye Alex? Azért kell így mondani a nevét, mert nem is értem, miről beszél. Mi az a mű, amit ő csinált? Hogy sztárt csináltak belőle, azt a televíziónak köszönheti, de egyáltalán hogy merészel az idősebb kollégákról megszólalni? Majd akkor tegye, ha ő írta az István, a királyt, a Beatrice vagy az Omega szövegeit…

– fakadt ki Nagy Feró, hozzátéve: ő soha nem mondott még rosszat fiatal kollégákról, most viszont kifejtette, amit ByeAlex lerakott az asztalra, szerinte az egy műanyag, és az előadó saját magát sem látja igazából. „Semmit sem csinált, és a szájára veszi az idősebbeket? Majd ha ő írja az Anyám tyúkját, akkor esetleg” – hangsúlyozta a nemzet csótánya, aki szerint nincs más megoldás, vissza kell szólni a „műanyagoknak”, különben uralkodni fognak rajtuk.

Horváth Charlie röviden reagált a lap megkeresésére: „Ki az a ByeAlex? Kérdezem én, ki az a ByeAlex? Nem érdemes foglalkozni vele, zsűrizgessen csak még húsz évig” – fogalmazott a zenész. Delhusa Gjon könnyedebben vette a dolgot, szerinte fiatalon mindenki ilyen, ő is nagyszájú volt – ez egy ilyen öntelt érzés, ami mindenkit a hatalmába kerít. Abban viszont egyetért ByeAlexszel, hogy egy zenész 40 évesen van a csúcson, de ez nem jelenti azt, hogy utána fel kellene adnia a karrierjét.

