Megérkezett Britney Spears és Elton John közös dala

Már korábban lehetett tudni, hogy Britney Spears hamarosan új dallal rukkol elő, és az sem volt titok, hogy Elton Johnnal dolgozik. Mindez nemcsak a közös munka miatt érdekes, hanem mert Spears 2016 óta nem produkált újdonságot a zenei színtéren – az utóbbi években karrierje helyett elsősorban apja gondnoksága alóli felszabadulásának hosszú procedúrájáról, illetve új kapcsolatának alakulásáról szóltak a hírek.

Britney egy briliáns művész és ikonikus személyiség, aki rengeteg mindenen ment keresztül. Bármit is választ következő lépésként, akkor is büszke leszek rá

– mondta a PageSixnek az énekesnő ügyvédje, Matthew Rosengart, aki szerint egyáltalán nem meglepő, hogy ekkora sikere van a Hold Me Closer című dalnak, amely pénteken debütált a YouTube-on.

A friss nóta egyébként Elton John Tiny Dancer című klasszikusának újragondolása, amelyben az énekes kevésbé ismert, 1992-es The One című szerzeményének nyomai is felfedezhetők. Spears 2016-os Glory című albumának Slumber Party című dala óta a Hold Me Closer az első hivatalos single, amellyel az énekesnő jelentkezett. Ugyan amíg a pophercegnő a gyámságának megszüntetésével küszködött, csapata újra kiadta 2020-ban a Gloryt, amelynek deluxe-verzióján Mood Ring, Swimming in the Stars és Matches címmel három bónusztrack is szerepelt, de kislemezként egyik sem kapott kellő figyelmet és promóciót.

A Hold Me Closer esetén ez érezhetően másképp lesz. A PageSix már korábban kiderítette, hogy producerként Andrew Watt segítette a közös munkát, aki többek között Taylor Swifttel és Justin Bieberrel is dolgozott. A kollaboráció egyébként a hírek szerint Elton John ötlete volt, akinek csapata már előzetesen is a nyár slágerének nevezte a friss nótát.

Hallgassa meg ön is:

(Borítókép: Britney Spears és Elton John 2013. február 24-én. Fotó: Michael Kovac / Getty Images for EJAF)