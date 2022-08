Berki Mazsi: Fogalmam sincs, hogy kell gyászolni

Berki Renáta, Berki Krisztián özvegye csaknem három hónapja neveli egyedül kilenc hónapos kisbabáját. Az újdonsült anyukát helyzete ellenére sokan támadják a közösségi médiában. A kommentelők szerint a nő nem gyászolja eléggé férje halálát.

A Mazsi becenéven is ismert özvegy Bochkor Gábor reggeli műsorában mesélt arról, hogyan érinti őt a közösségi oldalakon utálkozó emberek véleménye. Mint mondta, általában nem foglalkozik a negatív kommentekkel, mert nincs ideje rá, viszont vannak olyan újságok, amelyek ezt emelik ki a platformjairól.

Mások szeretnék meghatározni a gyászát

Arra a kérdésre, mi a véleménye arról, hogy mások szeretnék meghatározni a gyászát, azt válaszolta, fogalma sincs, hogyan kell gyászolni, mivel erre az élethelyzetre nem lehet felkészülni. Emellett próbál mindig olyan programokat csinálni, ami a legjobb hatással lehet a lelkére. Arról pedig, hogy azzal is bántják, hogy nem látogatja férje sírhelyét, azt nyilatkozta, egyelőre képtelen kimenni a temetőbe, és fogalma sincs arról, mikor jön el az idő, amikor képes lesz erre.

Nem fogom megerőszakolni magam, mert van egy kislányom, akinek egy erős édesanyára van szüksége

– mondta az özvegy, hozzátéve: annál többet nem tehet, hogy azt csinálja, ami számukra a legjobb, ebben pedig környezete száz százalékosan támogatja őt.

Fogalmam sincs, hogy kell gyászolni. Erre az élethelyzetre nem lehet felkészülni, hogy elveszítesz valakit, elveszíted a gyermeked édesapját, életed szerelmét, akivel tényleg azt tervezted, hogy leéled az életedet

– fogalmazott.

Emellett sokan bírálták Mazsit azért is, mert ő veszi át a várandós Kulcsár Edina helyét a Dancing with the stars című táncos műsorban. Úgy vélik, a gyász időszakában illetlenség volt az anyuka részéről, hogy elvállalta a szereplést. Ő viszont élvezi a próbákat és van, hogy kislányát is magával viszi a gyakorlásra.

(Borítókép: Berki Renáta. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)