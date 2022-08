Cristiano Ronaldo ledózeroltatná a golfklubot, mert takarja a kilátását

Még be sem költözött, de már most a szomszédok agyára megy Cristiano Ronaldo, aki a portugál tengerparton épülő családi villájának szomszédját vette ezúttal célba. Az ötszörös aranylabdás futballista szerint ugyanis az ott üzemelő golfklub zavarja a kilátásukat és nyugalmukat – emiatt megvásárolná és egyszerűen ledózeroltatná azt.

Rájár a rúd mostanában a portugál Cristiano Ronaldóra, akinek klubcsapatánál, az angol Manchester Unitednél az együttes rendkívül gyenge szezonkezdete miatt fájhat a feje, míg a jelek szerint egyik legkedvesebb pihenőhelyén, a portugál tengerparton, Calcais mellett épülő álomvillájában sem lelhet majd igazi nyugalomra.

Az ötszörös aranylabdás labdarúgó épülő otthonának szomszédságában ugyanis egy golfklub komplexuma található, ami miatt Ronaldóék nem élvezhetik maradéktalanul a nyugalmat és kilátást az épülő luxusházban.

Pénzzel mindent meg lehet oldani – hallhatjuk sokszor, a dollármilliárdos Ronaldo pedig úgy tűnik, mindezt komolyan is gondolja, ugyanis szeretné megvásárolni a szóban forgó ingatlant csak azért, hogy aztán azt ledózeroltathassa – szúrta ki a The Sun.

Természetesen a golfklubnak sem kell kétségbeesnie, Ronaldo felajánlotta, hogy segít áttelepíteni egy másik helyszínre az egész komplexumot, épületekkel, pályákkal és parkolókkal együtt, a lényeg, hogy az épülő birtoknak megmaradhasson a kellő elzártsága a külvilágtól.

Álomotthon épül

A portugál klasszis azt tervezi, visszavonulását követően itt telepszik le párjával, Georgina Rodríguezzel és öt gyermekével.

Ultramodern álomotthonába a futballista tervei közé egy lifttel felszerelt garázst is beépített, ahol 30 szuperautó elhelyezésére lesz lehetőség. A Cascais településtől csupán egy rövid sétára található hatalmas villa tucatnyi lakosztályt tartalmaz majd, amelyek mindegyike lenyűgöző kilátást nyújt a tengerre, a ház pedig emellett – talán mondani sem kell – fedett és szabadtéri medencékkel is rendelkezik.

A tervrajzok között továbbá szerepel egy mozi, gyógyfürdő, játékterem és iroda is, amely felszereltséget elnézve Ronaldóéknak valóban nem kell kimozdulniuk a nyugdíjasévekben. Az év elején a portugál riviérán lévő Quinta da Marinha ingatlan amúgy is borsos ára 10 millió fontról 17 millió fontra emelkedett, ami vélhetően csak még magasabbra fog szárnyalni, miközben Cristiano Ronaldo az egyik legjobb építésszel, Vitor Vitorinóval finomítja a terveket. Az ingatlanon az előzetes tervek szerint a jövő év elején fejeződnek be a munkálatok majd.

Nem számít a pénz

A portugál sztár kérése miatt a tárgyalások megkezdődtek a futballista ügyvédjei és a Oitavos Golf Club tulajdonosa, Miguel Champalimaud között, amely során a Ronaldót képviselő jogász szerint nem számít a pénz, ügyfelének mindent megér a nyugalom.

Ennek ellenére nem tudni, sikerült-e már megegyezésre jutniuk a feleknek, és amennyiben igen, milyen feltételek mellett állapodtak meg. Egy dolog az aranylabdás futballistához közelállók szerint biztos: ahogyan karrierjében sem tette soha, Ronaldo most sem fogja feladni a vágyait.

A klubház problémát jelentett számára, amit szeretne minél előbb megszüntetni. A költségek neki nem számítanak, ő perfekcionista, aki meg is engedheti magának a tökéletességet

– vélekedett egy, a focistához közelálló bennfentes.

(Borítókép: Cristiano Ronaldo. Fotó: JORGE GUERRERO/AFP)