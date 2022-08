Kitálalt a brit grófnő: Putyin miatt ment tönkre a családi élete, és szegényedett el

A jelenleg 48 éves Alexandra Tolstoy angol anyától és orosz apától született, a Tolsztoj grófi család tagja, amelynek leghíresebb szülötte ugye a Háború és békét író Lev Tolsztoj, aki távoli rokona a grófnőnek. A londoni középosztály szintjén felnövő Alexandra már gyerekkorától vonzódott apai gyökereihez, így végül is Moszkvába költözött, hogy a helyi gazdagokat tanítsa angolra. Egyik tanítványával, a Putyin házi bankárjának is nevezett oligarchával, Szergej Pugacsevvel aztán szerelem szövődött köztük, így hamarosan az orosz elit tagjai közt találta magát. Ami azonban nem tartott sokáig, Alexandra ugyanis saját bevallása szerint viszolygott a Kreml erős embereinek társaságától.

A közeget kifejezetten mérgezőnek találta, hogy mindenki a „narcisztikus, emberi érzelmekre teljesen képtelen” Putyin körül ugrál, akivel bár valódi interakcióba sosem került, de többször tartózkodott vele egy teremben. A pár végül úgy döntött, hogy inkább Londonban folytatja az életét, ott alapít családot.

Megtehették, hogy az egyik legelegánsabb városrészben, a milliárdosok közegében, Chelsea-ben vegyenek házat (2011-es áron) 5,7 milliárd forintnak megfelelő fontért, lévén a férfi maga is az volt, köszönhetően az orosz állam által 1 milliárd dollárral kisegített privát bankjának és Putyin barátságának. Ez az elhatározás anyagi értelemben viszont súlyos hibának bizonyult.

Pugacsev még akkor lett jóban az orosz elnökkel, amikor amaz épphogy csak átvette a hatalmat a leköszönő Borisz Jelcintől. Manapság úgy becsülik, talán ő lehet a világ leggazdagabb embere, ekkoriban azonban egykori KGB-s tisztként még szinte semmije sem volt. A vagyongyarapítási hajszából Pugacsev sem maradt ki, hamar jómódú lett, és bár a grófnővel való megismerkedésének pillanatában már erősen kikopott a Kreml legbefolyásosabb udvaroncai közül, a jelek szerint Putyin még mindig számított rá. Különben nem tekintette volna árulásnak a randevúzást – írja a Daily Mail.

Nem volt eléggé orosz az elnök szemében

A világ egyik leghíresebb írójának vezetéknevénél talán nehezebb oroszabbat találni. További jó pont lehetett volna, hogy Alexandra a mai napig büszke félig orosz származására, amelyet rendre érvényre juttat öltözködésében, de még otthonai berendezésekor is. Dolgoznia ugye nem lett volna muszáj, az időközben született három kisfiú mellett azért mindig talált magának valami elfoglaltságot, a partikra járás és a magazinok fotózásai nem voltak elegek számára. Lovastúrákat szervezett így gazdag briteknek Mongóliába, Szibériába és Közép-Ázsiába, hogy ezzel is közelebb hozza ügyfeleihez az egykori Orosz Birodalom kultúráját. Véleménye szerint azonban Putyin fejében mindig is ő maradt az „angol nő”, aki miatt lelépett az egyik legközelebbi bizalmasa.

Tolstoy grófnő egy brit tévéműsorban egy másik példát is hoz eme feltevése alátámasztására: Roman Abramovics volt feleségét, Dása Zsukovát.

A művészetpártoló, külföldön nevelkedett milliárdoscsemete fiatalon ment hozzá a jóval idősebb oligarchához, és lett ezzel a 2010-es években a világ egyik legismertebb socialite-ja. Főszerkesztője volt az akkoriban neves Pop divatmagazinnak, kortárs művészeti múzeumot alapított Moszkvában, de a Kreml falain belül bizony őt sem tekintették orosznak. Amerikainak számított, hiszen nem Putyin-hű nevelést kapott, hanem liberálisat.

Tolstoyjal is pont ez volt a probléma, az orosz vezetés ezért minősítette őt alkalmatlan társnak egy ilyen fontos pártfunkcionárius mellé. Ami egyébként olyan szempontból tényleg roppant furcsa, hogy Putyin kifejezetten igyekszik jó kapcsolatot ápolni az orosz főnemességgel, így a cári család mindkét, a trónra visszatérni kívánó ágával is, akik rendre biztosítják is szimpátiájukról a plénum előtt.

A bosszúhadjárat

Az orosz ügyészség derült égből villámcsapásként szállt rá jelentős értékű sikkasztás vádjával az 1990-ben alapított Mezhprombankra. A bíróság úgy találta, hogy megkárosította a befektetőit és hitelezőit, így mindent lefoglalt, azaz vitte az összes nagy értékű vagyonelemet, többek közt két nagy hajógyárat, bányákat, oroszországi és külföldi luxusingatlanokat.

A család tündérmeséje rémálommá vált, szinte egyik napról a másikra váltak nincstelenné. A családfő továbbá már nem érezte magát biztonságban Londonban, így Franciaországba menekült. Pugacsev nem rejtette véka alá véleményét, hogy két célja lehet a Kremlnek: vagy elrabolni a vagyonát, vagy tönkretenni az érdekeltségeit. A hatóság zárolta a számláit, felkerült az Interpol körözési listájára, az orosz bűnüldözés pedig felszólította a briteket, hogy kobozzák el az útlevelét. Állítólag az orosz Betétbiztosítási Ügynökség még a gyermekei bántalmazásával, megcsonkításával is megfenyegette.

A pár kapcsolata ezt már nem bírta ki, végérvényesen megromlott. Alexandra és Pugacsev közt végül minden interakció megszakadt, a nő egyedül menedzselte le 12 nap alatt a kilakoltatást a Covid-járványban, és viselte a szégyent a londoni felső tízezer előtt, hogy a Christie’snek kell elárverezni a műtárgyaikat és a személyes holmijaikat, hogy meg tudjanak élni, és képesek legyenek bérelni egy kis házat. Immár nem a brit elit lakóövezetében.

A szerző luxusszakértő.

