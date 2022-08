Váratlanul meghalt a DC sorozatának 32 éves színésznője

Gyors lefolyású betegséget követően, váratlanul meghalt a DC Black Lightning című sorozatának egyik főszerepét játszó színésze, Charlbi Dean Kriek. A dél-afrikai színésznő mindössze 32 éves volt, egy New York-i kórházban vesztette életét.

Rövid lefolyású betegséget követően, mindössze 32 éves korában meghalt a DC szuperhősös sorozatának, a Black Lightning sztárja, Charlbi Dean Kriek. A dél-afrikai születésű színésznő halálhírét menedzsere közölte, elmondása szerint Dean váratlan, „hirtelen betegséget követően a héten elhunyt”.

A The Sunnak egy forrás arról számolt be, hogy Dean egy New York-i kórházban halt meg, halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Dean tragikus halála néhány héttel azelőtt következett be, hogy A szomorúság háromszöge című szatirikus vígjátékot bemutatták volna, amely a kritikusok szerint a legnagyobb áttörést jelentette volna karrierjében, hogy nagy hírnevet szerezzen a filmiparban.

Korábban a DC Black Lightning című szuperhőssorozatában szerepelt, Syonide szerepét játszotta. A karaktere egy bérgyilkos antihős volt, golyóálló bőrrel és hihetetlen harci képességekkel. Dean munkái között szerepel a Vér és víz, a Don't sleep című horrorfilm vagy az Interjú Istennel című alkotás is.

A feltörekvő sztár mindössze négy hónapja jegyezte el barátját, Luke Chase Volkert. Dean és a 26 éves dél-afrikai modell szülővárosában, Fokvárosban éltek kutyájukkal – emellett volt háza Hollywood Hillsben és New York Cityben is. Férje mellett szülei, Johan és Joanne Kriek, valamint testvére, Alexi Jacobs Kriek gyászolják.