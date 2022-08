1997. augusztus 31-én szenvedett végzetes autóbalesetet Diana hercegnő, illetve akkori párja, Dodi Fayed, ami rendesen felbolygatta nem csak a britek életét, hanem az egész világot. A nép hercegnőjének is nevezett Diana ugyanis a királyi család többi tagjától eltérően szerette volna megőrizni hétköznapi ember mivoltát, erre ösztönözte fiait is, ami különösen szimpatikussá tette őt. Halála körül azóta is sok a rejtély, azonban annyi biztos, hogy a hercegnő hatalmas űrt hagyott maga után. Üde színfoltja volt a királyi családnak, aki nem félt szembemenni a hagyományokkal. Arról pedig, hogy mennyire ismeri Diana hercegnőt, akire azóta is meleg szívvel emlékeznek világszerte, az alábbi kvízzel bizonyosodhat meg.

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

(Borítókép: Diana hercegnő 1984. november 15-én. Fotó: Tim Graham Photo Library via Getty Images)