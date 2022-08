Ezért hajthatott vonat elé az egykori magyar topmodell

Ahogy arról az Index is beszámolt, Szőnyi Ildikó, a nyolcvanas évek népszerű topmodellje hajtott autójával vasárnap este a Győr és Nyúl között menetrend szerint közlekedő személyvonat elé. A vonat több száz méteren át tolta maga előtt a modell autóját, életét a kiérkező hivatásosok már nem tudták megmenteni. Szőnyi halála előtt zavaros bejegyzéseket posztolt közösségi oldalán, sejteni lehetett, hogy készül valamire.

Ugyan a pontos indíték vélhetően sosem derül ki, ismerősei szerint magánéletében és karrierjében is történtek olyan dolgok, ami miatt végül a halálba való menekülést választotta. Pedig irigylésre méltón indult Szőnyi pályafutása és élete.

Első fotózása alig 17 évesen, a Gabi-Mami újság szerkesztőségénél volt. Később Bacsó Béla fotóművésszel – aki egyben férje is – fotózta első címlapját. A modell fürdőruha-, illetve fehérnemű-fotózásokon is részt vett, emellett divatbemutatókon is szerepelt. Munkája miatt sokszor megfordult külföldön, a kilencvenes években többször fotózták az Egyesült Államokban és Görögországban. Tizenöt évig dolgozott a modellszakmában, majd sminkes lett.

Összeházasodott a divatfotós Bacsó Bélával – akivel korábban többször együtt dolgozott –, házasságukból két gyerek született. Néhány évvel ezelőtt azonban megbomlott az idill, és a pár úgy döntött, külön utakon folytatják. Az ismerősök szerint a válást rendkívül nehezen – talán sosem – tudta feldolgozni Szőnyi, részben ez vezethetett öngyilkosságához is.

Igazán sosem tudta feldolgozni, hogy tönkrement a házassága, sok harccal járt a válásuk, amely felőrölte, miközben szeretett fiaival is eltávolodtak egymástól, amibe szinte belebetegedett. Súlyos betegséggel küzdött, amely elvette az erejét és az életszeretetét is. Emellett egy ingatlan adásvételével kapcsolatos anyagi problémái is voltak, ez is megnehezítette a mindennapjait. Így visszanézve a Facebook-oldalára kiírt utolsó posztjait, már utalt arra, hogy készül a halálra

– nyilatkozta egy ismerős a Blikknek.

Magánéleti problémái mellett karrierje újraindításával is problémái akadtak, ami csak tovább rontott a korábbi topmodell mentális állapotán. Szőnyi a végül halálhírét bejelentő Marjai Judithoz fordult, hogy a fotós készítsen róla sorozatot. Marjai szerint a korábbi sikeres modell kortársaihoz hasonlóan szeretett volna újra bekerülni a szakma vérkeringésébe, emiatt tele volt tervekkel és életkedvvel.

A fotók azonban nem hozták meg a várt sikert, ami egykori kollégái szerint ebben a korban már nem is ennyire egyszerű és magától értetődő.

lldikó tényleg nagyon szép nő volt hihetetlen jó stílusérzékkel és ízléssel, áradt belőle a harmónia. Ám ha valakinek nincs kapcsolatrendszere, szinte semmi esélye

– ecsetelte a lapnak Rába Tímea, aki szerint az elmúlt évek történései teljesen megtörték Szőnyit, élete korántsem úgy alakult, ahogy szerette volna.

(Borítókép: Szőnyi Ildikó. Fotó: Wikipédia)