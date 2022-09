András hercegre igencsak rájárt a rúd az elmúlt időszakban annak köszönhetően, hogy Virginia Guiffre szexuális zaklatással és erőszakkal vádolta meg, ahogy a pedofilbotrányba keveredő Jeffrey Epsteinnel is összefüggésbe hozták. A királyi sarj ugyan már az ügy kirobbanását követően tagadott mindent – még annak ellenére is, hogy bizonyítékok szóltak Guiffre állításai mellett –, ám II. Erzsébet királynő úgy döntött, megfosztja őt királyi címeitől. András herceg végül peren kívül egyezett meg Guiffréval, akinek milliárdokat kellett kifizetnie, azonban ezzel együtt sötét foltot ejtett a királyi család becsületén, így a família kirekesztettjeként a hivatalos eseményekre sem kap már meghívást.

A herceg viszontagságos napjai viszont nemcsak őt, hanem a lányait is mélyen érintik, akik nehezen viselik, hogy apjuk megítélése a béka feneke alatt van. A legújabb információk szerint Beatrix és Eugénia hercegnő próbált beszélni a trónörökössel, Károly herceggel arról, hogy apjuk kapja vissza királyi rangjait, holott nemrég már maga II. Erzsébet királynő is visszautasította az ezzel kapcsolatos kéréseket. A Sun információi alapján a hercegnők az aberdeenshire-i Birkhall-birtokon találkoztak a herceggel, aki édesanyja döntését megerősítve kijelentette: semmi esély nincs arra, hogy András herceg visszakapja királyi rangjait – írja a Daily Mail.

A királynő döntése óta a címeitől megfosztott András herceg nem lát el királyi feladatokat, így napjait főképp a lovaglás és édesanyja, II. Erzsébet meglátogatása teszi ki. Arról azonban nem lehet tudni, hogy mi egyebet csinál a szabadidejében. Mint kiderült, a herceg ebben a hónapban három napot töltött az uralkodóval a Balmoral-kastélyban, ahogy Károly herceghez is üzleti megbeszélésre érkezett. A trón várományosa azonban továbbra is abban hisz, hogy a hercegnek nem szabad visszatérnie a királyi feladatokhoz.

Egy bennfentes elmondása szerint András herceg arra vágyik, hogy még letehessen valamit az asztalra hátralévő idejében, és legyen egy cél, amely a szeme előtt lebeghet. A forrás kifejtette: azt követően, hogy elvették királyi címeit, azt érezte, mindent elvesztett. Ám úgy tűnik, a kegyvesztetett hercegnek se most, se a jövőben nem lesz lehetősége arra, hogy valaha is ismét a királyi család megbecsült tagjává váljon.

Milliókba kerül a védelme

Már a kétes ügyek is épp eléggé rombolták András herceg megítélését, azonban amiatt vált még inkább szálkává a britek szemében, mert kiderült, hogy bár királyi rangjait már elvesztette, a védelmét továbbra is az adófizetők pénzéből látják el. A belügyminisztérium azt követően rendelt el vizsgálatot, hogy a királynő elvette András herceg címeit. A bizottság megvizsgálta, mekkora veszélynek van kitéve a királyi sarj, majd úgy határoztak, továbbra is megilleti őt a védelem, amelyet az állam áll.

András hercegnek így jár testőr bármikor, amikor elhagyja az otthonát, a harmincszobás Royal Lodge-ot a királynő windsori birtokán, amelyet szintén őrök vesznek körbe. A becslések szerint a herceg védelme évi két-hárommillió fontba kerül az államnak, ami jelenlegi árfolyamon 952 millió és 2,38 milliárd forint közötti összeget takar, azaz havi 79–198 millió forintra rúg.

(Borítókép: András herceg lányaival 2015. december 25-én. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)