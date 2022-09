Megszólalt a bár szóvivője: Gáspár Laci provokálta a botrányt

Megszólalt annak a szórakozóhelynek a szóvivője, ahol néhány nappal ezelőtt Gáspár Laci balhézott a feleségével együtt. Azt mondta: az énekes provokálta ki a balhét, és nemcsak velük szemben, hanem még a saját feleségével szemben is agresszív volt.

A balatonfüredi szórakozóhelyen történt összetűzésről néhány napja került ki egy videó. Az X-Faktor mentora akkor azt írta a történekről „Az a helyzet, hogy most láthattátok, milyen vagyok, amikor a származásom miatt belém kötnek, bántanak, és a feleségemet is a szájukra veszik”.

A Borsnak most a szórakozóhely szóvivője elmesélte, hogy ők miként élték meg a történteket. Azt mondta: a szórakozóhely aznap – mint mindig – 4 órakor zárt be, és nem Gáspár Laci volt az első, aki ezt nehezményezte, de ilyen balhéra még nem volt példa emiatt. „Szokás szerint megkértük a még bent maradt vendégeket, legyenek kedvesek távozni. Laci nem akart menni még a feleségével, és úgy emlékszem, 1-2 emberrel a pultnál ülve elengedte a füle mellett a kérést” – idézte fel, majd azzal folytatta:

A pultos fiú még háromszor megkérte, mire ő felcsattant, és elkezdte kioktatni, hogy a pult belső oldalán neki mi a dolga, és mit is képzel magáról… A felesége végig mondta neki, hogy menjenek, próbálta elrángatni. Erre kétszer is úgy meglökte, hogy azt hittük, elvágódik, úgyhogy a rádióban említett lila foltok a karján azok magától Lacitól vannak.

A bár szóvivője szerint mindeközben a személyzet „pakolt, szedte a poharakat, nem is foglalkoztak volna már vele, mert annyira kellemetlen volt az egész, de Laci csak folytatta, mocskolódott tovább”. Ezután hozzátette, hogy az énekes megjegyzést tett az egyik munkatársukra, és emiatt fajult el igazán a vita:

Kevésbé hallatszik a videón, de mielőtt a kolléganő a származását firtatta volna, ott egy »leszbikus k*rva« kipattant a szájából…

A szóvivő azt is leszögezte, hogy „mindenféle rasszizmustól elhatárolódnak”, de arra a stílusra, amit Gáspár Laci képviselt, „nyilván a válasz is hasonló volt, kénytelen volt a porta és a személyzet is az ő szintjére süllyedni, mivel a szép szóból nem értett” – összegezte álláspontjukat a szórakozóhely szóvivője.

(Borítókép: Gáspár Laci. Fotó: Velvet)