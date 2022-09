150 négyzetméteres lakásba zsúfolódtak be a villa eladása után Korda Györgyék

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a házaspár hosszas gondolkozás után eladta II. kerületi villáját, amelyet még ők maguk építettek fel 32 évvel ezelőtt.

Az impozáns épület már januárban elkelt – állítólag 700 millió forintért –, az emelkedő rezsiárak miatt azonban a házaspár mára már biztos benne, hogy jó döntést hoztak – ennek ellenére természetesen hiányzik nekik a megszokott, elképesztő közeg.

Nagyon fog hiányozni a villa! Kettőnk szüleménye volt, így hát közösen döntöttünk arról is, hogy megválunk az ingatlantól. Egyébként nem most fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy el kéne adnunk, már jó ideje terveztük, hogy elköltözünk. Rengeteg szép emlékünk fűződik a villához, ami a nevünk miatt igen népszerű lett, már-már turistalátványossággá vált

– mondta Balázs Klári a Storynak.

Nem kell azonban aggódni, hogy fedél nélkül maradt volna a Korda házaspár, Balázs Kláriék nem hagyták el Budát, ahol az előző otthonukhoz képest egy jóval szerényebb, 150 négyzetméter alapterületű lakásra esett a választásuk.

Ugyan azt már tudni lehet, hogy az igényekből leadott a házaspár, sokkal több azonban nem fog kiderülni az új otthonról, mivel Kordáék szeretnének kicsit elvonulni a nyilvánosság elől.

Annyit elárulhatok, hogy a második kerületben maradtunk, és szerényebb körülmények között fogunk élni. Nagyon nagy munkával járt fenntartani egy háromszáz négyzetméteres, hatalmas lakást. Minden házimunkát, ház körüli teendőt magam csináltam, a kertet is én gondoztam, ami megint csak hatalmas munka. Persze most is ugyanazok a feladatok várnak ránk, mint azelőtt, csak most kisebb területen, szerényebb körülmények között. Egy 150 négyzetméteres lakásba költöztünk a világ tetején, aminek épp hogy akkora kis kertje van, hogy a kutyáink is jól érezzék magukat