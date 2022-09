Újra Budapestre látogat a Rammstein

Örülhetnek a rockzene fanatikusai, több mint tíz év elteltével jövőre, 2023-ban újra a magyar fővárosba látogat a Rammstein. A hard rockot és az indusztriális metált az elektronikával vegyítő, a provokatív szövegeiről és pirotechnikai show-jairól ismert zenekar legutóbb 2011-ben járt Magyarországon, akkor a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel.

A szemfüles rajongókat annyira nem lepi meg azonban a bejelentés, ugyanis voltak jelei annak, hogy a banda hamarosan hazánkba látogat. Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, idei, európai turnéjának utolsó állomásán ugyanis a Rammstein úgy köszönt el a közönségtől augusztus 4-én a belga Ostendben, hogy „Találkozunk 2023-ban!”, a kivetítőn eközben pedig több ország zászlaja is feltűnt. Ekkor szúrták ki a magyar zászlót is, amely bizakodásra adhatott okot a rajongóknak.

A jövő évi turné május 22-én a litván fővárosban, Vilniusban startol el augusztusban, Brüsszelben zárul. A tájékoztatás szerint a Rammstein hatalmas színpadot épít a turnéhelyszíneken, és a csapat hagyományaihoz híven a show bővelkedik pirotechnikai megoldásokban – tájékoztatta a szervező Live Nation csütörtökön az MTI-t.

A német együttes nem előszőr jár hazánkban, már ötödször játszik magyar közönség előtt: 1998-ban a Sziget fesztiválon, 2005-ben, 2010-ben és 2011-ben pedig a Sportarénában lépett fel hatalmas sikerrel – jövőre, 2023. július 11-én a Puskás Aréna ad otthont a show-nak.

Látványban és hangzásban biztosan nem lesz hiány a színpadon, az 1994-ben alakult Rammstein rendkívül látványos koncertjeiről híres, a tagok rendszeresen szájhoz erősíthető lángszórót használnak az előadások alatt, gyakran kapnak lángra mikrofonok, gitárok, billentyűk, szikrákat szórnak csizmák és dobverők.

A Till Lindemannt, Richard Kruspét, Paul Landerst, Oliver Riedelt, Christoph Schneidert és Christian „Flake” Lorenzt tömörítő zenekar eddig összesen nyolc albumot jelentetett meg, az elsőt még 1995-ben adták ki, míg a Zeit című lemez idén jelent meg.

(Borítókép: Clarence Davis / NY Daily News Archive / Getty Images)