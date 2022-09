Búcsúzhatunk az RTL Klubtól, változás jön a csatornánál

Októbertől RTL néven folytatja működését az RTL Klub, a névváltoztatás mellett pedig egyéb átalakításokra is készülnek. Az új arculattal a cég egyszerűsíti és harmonizálja márkaarchitektúráját az RTL brand alatt, beleértve a vállalat többi csatornáját és a digitális felületeket is. Az újításokról az RTL Magyarország vezérigazgatója, Vidus Gabriella számolt be a vállalat sajtótájékoztatóján, ahol arra is fény derült, milyen műsorokkal készül a közeljövőben a társaság.

Az RTL Magyarország az anyavállalat RTL Group új arculatát vezeti be, csatlakozva az egységes, vállalatcsoport-szintű vizuális világhoz. A név- és arculatváltás szeptember közepétől év végéig több lépcsőben, fokozatosan zajlik majd, és érinti az RTL kereskedőházát, az R-Time-ot is. Az új arculat alaptulajdonsága, hogy az RTL változatos tartalmait helyezi a középpontba – olvasható a cég közleményében.

A megújulás bejelentésével egy időben az RTL új, nagyszabású őszi műsorairól is beszámoltak: indul a Való Világ 11. évada, újraindul a Celeb vagyok, ments ki innen!, illetve kezdődik A Konyhafőnök VIP újabb szériája is. Az RTL a 25 éves születésnapot két nosztalgiaműsorral ünnepli majd a képernyőkön október 23-án és 30-án.

Őszi műsorkínálat

Házasodna a gazda

Az RTL Klub társkereső realityjének 5. évada augusztus 29. óta minden hétköznap este látható a csatornán, 2022-ben négy gazda – Vera, Alfonz, Péter és Zsolt – párkeresését követhetik nyomon a nézők. A műsorvezető, Nádai Anikó idén is igyekszik hasznos tanácsokkal és útmutatással ellátni a gazdasszonyt és a gazdákat a párkeresés útvesztőjében.

X-Faktor

2022-ben Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti mellett új női mentorral, a nemzetközileg elismert és ismert énekesnővel, a Kárpátaljáról érkezett Herceg Erikával tér vissza a képernyőre a tehetségkutató. A műsorvezető idén is Miller Dávid lesz.

Az X-Faktor 2022-es évadában egy új, saját fejlesztésű szabály lép életbe: bármelyik énekes vagy zenekar kerülhet bármelyik ítészhez, a mentorok pedig maguk döntik el, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni.

Az X-Faktor adásait az X-Stage kíséri majd Odett-tel és Lalival, akik a színfalak mögött faggatják a versenyzőket és a mentorokat, emellett pedig az adásokat követően számos extra tartalommal jelentkeznek az RTL Moston.

Tehetség első látásra



Magyarországon először az RTL Klub mutatja be a világ legjátékosabb show-műsorát, a Tehetség első látásra című műsort, amely már számos országban nagy sikerrel fut. A szeptember 4-től minden vasárnap 19 órától látható szuperprodukció műfaja game show, amely ötvözi a show-műsorok látványvilágát a játékosság izgalmával.

A műsorban, amelynek Istenes Bence a házigazdája, két páros: egy civil és a híresség próbálja kitalálni, hogy az adott civil ruhás fellépő vajon miben tehetséges, mindezt ráadásul adásonként 10 millió forintért találhatják ki.

Nyerő Páros

Vadonatúj évaddal indul az RTL Klub sztárpárshow-ja. Szeptember 19-től hétköznap esténként a jól megszokott humor mellett izgalom, dráma, feszültség és elképesztő feladatok várják a nézőket. Újabb nyolc híresség – Megyeri Csilla és Molnár Zsolt, Törőcsik Dániel és Bíró Bea, Muri Enikő és Tóth Szabolcs, Tóth-Hódi Pamela és Tóth Bence, Madár Veronika és Landor Richárd, Détár Enikő és Kiss Péter, Zdroba Patrik és Bádoki Bettina, valamint Lotfi Begi és Lotfi-Schadi Réka – bizonyíthatja, mekkora párjával az összhang, és ki az, akinek a szerelme mindent túlél, és méltó a Nyerő Páros-trófeára. A műsorvezető Sebestyén Balázs és segédje, Kabát Peti jól összeszokott párosa ezúttal sem kíméli majd a hírességeket.

Celeb vagyok, ments ki innen!

Új évaddal tér vissza a Celeb vagyok, ments ki innen! című reality, Sebestyén Balázzsal és Vadon Janival. A helyszín ezúttal a kolumbiai dzsungel, ahol a celebeknek meg kell majd küzdeniük a dzsungelben az éhséggel, a civilizáció vívmányainak hiányával és a celebet próbáló játékokkal.

A Konyhafőnök VIP

Még idén ősszel elindul A Konyhafőnök VIP 7. évada Fördős Zével és a két Michelin-csillagos séffel: Rácz Jenővel és Sárközi Ákossal. A műsorban ezúttal olyan hírességek készülnek bizonyítani helytállásukat a konyhában, mint Járai Máté színész, Tokár Tamás, a Fókusz műsorvezetője, Fésűs Nelly színésznő és az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó, Nagy Viktor. A gasztroversenyben most is elképesztő meglepetésekre és nem várt fordulatokra, valamint számos sztárvendégre készülhetnek a nézők, akik nem feltétlenül könnyítik majd meg a versenyzők életét.

Karácsonyi különkiadással érkezik A mi kis falunk

Idén először lesz A mi kis falunknak egy karácsonyi része, ami a csatorna tervei szerint az ünnepi időszakban kerülhet képernyőre. Ez az epizód a pajkaszegiek karácsonyáról és az ünnep körüli nehézségeikről szól majd – természetesen rengeteg humorral és a pajkaszegiektől megszokott stílusban.

Való Világ

Magyarország egyik legsikeresebb valóságshow-ja idén ősszel újra beköltözik az otthonokba. A Való Világ villájában a tét most is hatalmas, hiszen aki a leendő lakók közül a legjobbnak bizonyul, 36 millió forinttal lesz gazdagabb!

A Séf meg a többiek

Idén ősszel újra megnyílik a Monet étterem! Visszatér az alkoholista és sportfogadásfüggő Győző séf, tovább bonyolódik Milán és Viki románca, a már megismert és megkedvelt karakterek mellé pedig új szereplők is érkeznek. A szitkom műfajához méltóan továbbra is helyzetkomikumok sokasága várja majd a saját gyártású sorozat régi új nézőit.

NőComment!

Augusztus 28-tól minden vasárnap este új vendégekkel és megújult formában folytatódik a NőComment! az RTLII-n. A szórakoztató talkshow házigazdája Liptai Claudia, aki vendégeivel megbeszél, kibeszél, átbeszél mindent és mindenkit. A NőComment! új évadában a könnyed, szórakoztató témák mellett komolyabb kérdések is terítékre kerülnek majd. Szintén újítás, hogy a NőComment! csapatához minden alkalommal egy-egy civil vendég is csatlakozik majd.

A talkshow állandó szereplője lesz Hadas Krisztina újságíró, Király Linda énekesnő, Farkasházi Réka színésznő, Cleo Mitilineou operaénekesnő, László Nicole pedig a műsor civil vonalát fogja erősíteni. Több adásban feltűnik majd Dobó Kata színésznő, Wossala Rozina séf, étteremtulajdonos, médiaszemélyiség, Parti Nóra színésznő, Antal Ilona üzletasszony és Bagi Renáta pszichológus, üzletasszony.

Búcsúzik a Keresztanyu

Az ősz folyamán véget ér a Keresztanyu. Az RTL Klub saját gyártású napi sorozatának előző három, és a jelenleg is látható sorozatzáró évada óriási sikerrel futott és fut hétköznap esténként.

(Borítókép: Aula a Magyar RTL budatétényi székházában 2012. október 4-én. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)