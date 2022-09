Béres Anett megtalálta megmentőjét

Béres Anett két hónappal ezelőtt szenvedett sérülést azt követően, hogy egy ayahuascatea-szeánszon vett részt. A főzet olyan látomásokat okozott nála, hogy azt érezte, menekülnie kell, így az erdőbe szaladt, ahol baleset érte. Miközben a fák között bolyongott, egy magaslesre is felment, ahonnan leesett, eltörve az egyik gerinccsigolyáját, illetve a sarokcsontját. Béres az esettel kapcsolatban korábban azt nyilatkozta, magát a sátánt látta, és az erdőben fekve azt gondolta, eljött a vég.

Ahogy arról a realitysztár a Borsnak most beszámolt, a történtek óta műtétek során esett át, és jelenleg is rehabilitáció alatt áll. Mint mondta, még hosszú út áll előtte a teljes felépülésig, de tudja, hogy egyszer vége lesz, és új életet kezdhet. Béres pénteken Pécsen járt, ahol kontrollon vett részt, így találkozhatott azzal az orvossal, aki a lábát műtötte, és köszönetet mondhatott neki és a nővéreknek is.

Azonban a legnagyobb hálával annak a férfinak tartozik, aki a szeánsz után rátalált az erdőben, teljesen kihűlve és összetörve. Béres már a közösségi oldalára is kiírta, hogy keresi a megmentőjét, ennek köszönhetően tudta felvenni a kapcsolatot az őt megtaláló bácsi egyik rokonával, aki megadta neki a nevét és a telefonszámát.

Felhívtam, és kértem tőle időpontot, hiszen nagyon szerettem volna személyesen is megköszönni neki, amit értem tett. Az életemet mentette meg. Anyukámmal ketten mentünk, nagyon megható találkozás volt. Süteménnyel várt minket, és ahogy beszélgettünk, sokszor az volt az érzésem, hogy nem is érti, mi miért vagyunk ennyire oda, ő csak azt tette, amit a becsülete diktált: meglátott egy sebesült lányt, és kihívta a mentőket

– fejtette ki Béres, akinek a bácsi azt is elárulta, csak véletlenül fékeztek le a földúton, ami közel volt hozzá, mivel egy hűtőládát raktak ki a kocsiból az árnyékba.

Egyébként mentek volna tovább, és soha nem vesznek észre. Ha így alakult volna, akkor ott biztosan meghalok... Már fel voltam rá készülve, hogy véget ér az életem. Nem volt bennem félelem, elfogadtam, hogy eljött a vége, és akkor meghallottam az autót

– magyarázta a realitysztár, illetve megjegyezte, örökké hálás lesz megmentőjének, akinek soha nem fogja elfelejteni az arcát.