Jane Fonda rákos beteg

Non-Hodgkin limfómát, azaz a nyirokrendszer rosszindulatú daganatát diagnosztizálták Jane Fondánál, bár a kemoterápiát több hónapja elkezdték, most először írt őszintén és nyíltan az őt érintő betegségről és küzdelmeiről a közösségi oldalán.

A 84 éves színésznő az Instagramján jelentette be pénteken, hogy beteg. A Non-Hodgkin limfóma (NHL) definíciója szerint több kórképet is magába foglal, az egyes típusok több szempontból is eltérnek egymástól, így különböznek

az érintettek életkorában,

a kezelésre adott válaszban,

a folyamat agresszivitásában és a betegség várható lefolyásában.

Az úgynevezett agresszív non-Hodgkin limfóma esetében a tapasztalatok szerint 40–75 százalékában érhető el a teljes gyógyulás.

Erről írt Fonda is közösségi oldalán, „ez egy nagyon jól kezelhető rák. Az emberek 80 százaléka túléli, ezért nagyon szerencsésnek érzem magam."

A színésznő rendkívül szerencsésnek érzi magát, hogy van egészségbiztosítása, valamint a legjobb orvosok fogják kezelni. Hozzáteszi, „Amerikában sok családnak meg kellett küzdenie a rákkal, és túl sokan nem férnek hozzá az általam nyújtott minőségi egészségügyi ellátáshoz, és ez nincs rendjén."

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jane Fonda (@janefonda) által megosztott bejegyzés

Kevés olyan ikonikus színésznő van, mint Jane Fonda, aki mindamellett, hogy aktívan áll ki a számára fontos ügyek mellett – és lassan már többször vitték el őt a zsaruk egy-egy klímatüntetésről, mint bármelyik betörőt –, nem állt le a színészkedéssel a kora ellenére sem. A betegséget bejelentő cikkében is felhívja a figyelmet a környezetszennyezés veszélyeire.

Az embereknek tudniuk kell, hogy a fosszilis tüzelőanyagok rákot okoznak. Ugyanígy a peszticidek is.

Mint részletezi, hat hónapja tart nála a kemoterápia, és – állítása szerint – nagyon jól viseli a kezeléseket. „Higgyétek el, nem hagyom, hogy ez bármilyen szinten is kihatással legyen a klímaváltozás ellen folytatott küzdelmemre."

Úgy fogalmaz, a rák egy tanár, és most nagyon odafigyel arra, hogy milyen leckéket tartogat ez a tanár a számára. „Egy dolog, amit már megmutatott nekem, az a közösség fontossága. A közösség, az emberi kapcsolatok gyarapításáról és elmélyítéséről, hogy ne legyünk egyedül." Hangsúlyozza, az emberiség a történelem egyik legmeghatározóbb és nehezebb időszakát éli.

Amit most teszünk vagy nem teszünk, az meghatározza, milyen lesz a jövő

Bár Fonda már a 85. életévében jár, ám mint arról egy interjúban beszámolt, egy kicsit sem izgatja az öregedés. A színésznő a Grace és Frankie című sorozat egyik főszerepét játssza már 2015 óta.

(Borítókép: Jane Fonda 2021. október 16-án. Fotó: Tommaso Boddi/WireImage )