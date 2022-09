Nem bír a vérével, egy párjához sem volt még hűséges Shia LaBeouf

A legtöbb ember életében előfordult már, hogy valamilyen okból kifolyólag megcsalták, vagy éppen megcsalta az aktuális párját. Ugyan a hűtlenség a többség által elfogadott normák szerint nem fér bele egy kapcsolatba, mégis sok esetben nyer megbocsájtást a vétkes fél.

A hírességek között évről évre kerülnek elő megcsalásokról szóló pletykák, vannak azonban olyanok is, akik őszintén – a botrány véletlenszerű kirobbanását elkerülve –, maguktól számolnak be a félrelépésekről a nyilvánosságnak.

Így tett most a Transformers-filmekkel befutott Shia LaBeouf is, aki őszintén beszélt arról, hogy még soha életében nem volt hűséges senkihez, minden kapcsolatában félrelépett. A 36 éves színész erről Jon Bernthal's Real Ones podcastjében vallott.

Minden nőt megcsaltam, akivel valaha is együtt voltam, ráadásul mindezt eltitkoltam, amivel szexuális úton terjedő betegségek kockázatának is kitettem őket. Elég hosszú azoknak a listája, akiknek bocsánatkéréssel tartozom ezek miatt

– mondta LaBeouf.

Zaklatási vádak miatt tért észhez

Nem csak a sorozatos hűtlenség miatt fájhat a feje a színésznek, 2020-ban ugyanis beperelte őt énekes ex-barátnője FKA Twigs – azaz Tahliah Barnett –, aki szexuális zaklatással vádolta meg. LaBeouf ugyan tagadta a vádakat, a 2023. április 17-re kitűzött tárgyalást megelőzően a mostani interjúban vallott őszintén az esetről.

Bántottam azt a nőt és sok másik embert is mellette. Egy örömhajhász, önző, önközpontú, tisztességtelen, figyelmetlen és félelmetes emberi lény voltam. Csúnyán elb.sztam, sok embert megbántottam és ezzel tisztában vagyok, egész életemen át végig fog ez kísérni engem

– idézi a színészt a LadBible.

Shia LaBeouf nagyon úgy tűnik, belátta, hogy mennyi mindenben hibázott, ugyanis szeretne megváltozni, célja, hogy hasznos tagja lehessen a társadalomnak. A színész emiatt hálás az őt szexuális zaklatással vádló nőnek, hiszen úgy érzi, kellett neki ez a pofon ahhoz, hogy észhez térjen és dolgozzon magán – minderről már Robert Barron műsorában beszélt.

Ha nem avatkozott volna bele az életembe, és nem teremtett volna lehetőséget arra, hogy megtapasztaljam az egohalált, akkor vagy igazán közepes életet élnék, vagy már meghaltam volna

– vélekedett.

Végül a vallás és elmondása szerint isten volt az, ami és aki lábra állította őt a legnehezebb pillanatokban is, pedig az öngyilkosság is többször megfordult a fejében, miután napvilágot láttak a zaklatási vádak.

A pisztoly már ott volt az asztalomon, nem akartam tovább élni, amikor mindez megtörtént. Olyan szégyent érzetem, amit még korábban soha. Ennek ellenére bennem volt az a vágy, hogy a végsőkig kitartsak

– vallotta be LaBeouf, akit hamarosan a Padre Pio című film főszerepében láthatunk.

A színésszel készült teljes beszélgetés itt látható:

(Borítókép: Shia LaBeouf 2019. november 5-én. Fotó: Rich Fury/Getty Images)