A Dűne sztárja szerint összeomolhat a társadalom

A közösségi média miatt végső soron akár a társadalom is összeomolhat – erről beszélt a Dűne című film sztárja, Timothée Chalamet egy interjúban.

A színész a Velencei Filmfesztiválon vesz részt a napokban, ahol a legújabb filmjét, a Bones & All nevű romantikus horrort mutatták be. Timothée Chalamet a film bemutatóján tartott sajtótájékoztatón röviden fel is szólalt, és arról beszélt, hogy miért nehéz manapság a fiatalok élete.

„Fiatalnak lenni most, és máskor is – bár én csak a saját generációm nevében beszélhetek – azzal jár együtt, hogy állandóan ítélkeznek az ember felett. Én alig tudom elképzelni, milyen lehet felnőni anélkül, hogy a közösségi média belemászna az életünkbe, és nagy öröm volt olyan karaktereket alakítani, akiknek úgy kell megküzdeniük a belső dillemmáikkal, hogy közben nem tudnak felmenni a Redditre, Twitterre, Instagramra és a TikTokra azért, hogy kitalálják, kik is ők valójában – fogalmazott a sztár, majd hozzátette:

Nem akarok ítélkezni, ott is megtalálhatja bárki a maga közösségét, de azt hiszem, hogy nehéz időket élünk manapság. Még a társadalmi összeomlás is benne van a levegőben

– mondta, kiemelve azt is, hogy szerinte a színészeknek a filmjeik által fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy milyen problémákat eredményez a közösségi média.

Timothée Chalamet korábban a most bemutatott filmet népszerűsítve az Instagramon és a Twitteren is közzétett bejegyzéseket. Mindemellett szembeötlő, hogy a többi sztárhoz képest sokkal kevesebb dolgot oszt meg magáról, sokkal ritkábban írt posztot ezeken a platformokon.





(Borítókép: Timothée Chalamet 2022. szeptember 2-án. Fotó: Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)