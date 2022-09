Paul Hollywood sztárséfnek több főzős műsor is kötődik a nevéhez, köztük a Great British Bake Off, amelynek fő ítésze volt. Pályafutása során számtalan világsztárral volt alkalma találkozni, némelyiküknek főzött is. A Top Gun sztárjával, Tom Cruise-zal viszont még azelőtt hozta össze a sors, hogy hírnévre tett volna szert. Akkoriban épp a londoni Doncester szállodában dolgozott, ahova az amerikai színész is betért, méghozzá egy elég különös kéréssel – írja a Mirror.

A séf visszaemlékezése szerint épp kifogyóban voltak az áfonyás muffinból, mikor megjelent a hotel egyik alkalmazottja és közölte velük, épp tizenkét darabot rendeltek belőle. Derült égből villámcsapásként érte őket a kérés, mivel még neki sem láttak a desszert elkészítésének, azonban egyből beindult a konyhában a munka, amikor megtudták, Tom Cruise-nak kellenek a muffinok. A színész egyébként nagy szerelmese az angol konyhának, különösen a britek nemzeti ételét, a fish and chipset, azaz a tőkehalfilét és sült krumplit kedveli igazán.

Spagettis pizza?

Tom Cruise azonban nem az egyedüli híresség, aki odáig van egy-egy fogásért, akik között akadnak olyanok is, akik egészen bizarr ételkombinációkat tartanak ínycsiklandónak. Az éhezők viadala színésznője, Jennifer Lawrence például csípős tésztát tesz két pizzaszelet közé, és szendvicsként eszi. Elmondása szerint ez a világ legjobb találmánya. Hasonlóképp vélekedhet kedvenc ételéről Channing Tatum is, aki a mogyoróvajas-szőlőlekváros szendvicsébe Cheetost is rak, ami nem kifejezetten illik az amerikaiak egyik kedvenc ételéhez. Nagy rajongója a Cheetosnak a rapper Flo Rida is, aki rendszerint a mac and cheese-be, azaz a sajtos makaróniba tesz belőle. Ezt a variációt még el is lehet fogadni.

Az énekes-színésznő Selena Gomez köztudottan imádja a savanyú uborkát, így nem meglepő, hogy az általa leginkább kedvelt rágcsálnivalónak is köze van hozzá. Gomez még egy tévés műsorban árulta el évekkel ezelőtt, hogy a pattogatott kukoricát szereti nyakon önteni Tabasco-szósszal, majd megsózza, illetve a savanyú uborka levébe mártogatja. Ha azonban az előbb felsoroltak még nem lettek volna elég fura párosítások, akkor itt van a KISS zenekar énekesének reggeli rituáléja. Gene Simmons egyik korábbi Twitter-bejegyzése szerint ugyanis jégkockát rak a müzlijébe. Feltehetőleg amiatt, hogy minél hidegebb maradjon a tej, amiben a gabonapehely van. Bár a jég olvadása miatt nemigen nyújthat páratlan élményt a vizes tejben ázó müzli.

(Borítókép: Jennifer Lawrence, Tom Cruise és Channing Tatum. Fotó: Dimitrios Kambouris/ The Met Museum /Vogue / Jamie McCarthy / Matt Winkelmeyer / Getty Images)