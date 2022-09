Visszahozta a képernyőre emblematikus arcait a TV2

Miközben az RTL Klubon elstartolt az X-Faktor 11. évada, a TV2 a 25. születésnapját ünneplő sorozattal igyekezett a képernyők elé ültetni a nézőket. Hogy melyik műsorra voltak többen kíváncsiak, azt egyelőre még nem tudni, az is elképzelhető, hogy a következő hetekben még átrendeződik a nézettségi arány annak függvényében, voltak-e olyanok, akik mostanra esetleg megbánták, hogy első körben az RTL Klub vagy épp a TV2 kínálatát választották szombaton.

A 25. születésnapjáról egyébként az RTL Klub is megemlékezik majd, ám ők október végére pozicionálták az ehhez kapcsolódó ünnepi adásaikat. Míg az RTL esetén egyelőre rejtély, hogy pontosan mivel készülnek, a konkurens csatorna már előre felvázolta a jubileumi műsorfolyam tematikáját:

A TV2 25! ÚJRA FELIDÉZI A LEGSIKERESEBB PRODUKCIÓIKAT, MEGINVITÁLVA A CSATORNA TÖRTÉNETÉNEK LEGFONTOSABB SZEREPLŐIT ÉS EMBLEMATIKUS KÉPERNYŐSEIT AZ ADÁSOKBA.

Az talán senkit nem lepett meg, hogy a jubileumi sorozatot Till Attila vezényli le, aki a csatorna szórakoztató tartalmaiban egyébként is rendre feltűnik, és sokszorosan bizonyította már rátermettségét a könnyed showműsorok hazigazdájaként. Ezúttal viszont minden adásban csatlakozik hozzá valaki, hogy párban navigálják a nézőket a TV2 történetének legfontosabb pillanataiban.

Kaotikus indulás, bakik minden fronton

Tilla már a megjelenésével is igyekezett felidézni a múltat: az alkalomra egy olyan „búvárdenevér” szettet választott, amit elmondása szerint valamikor 2012-ben viselt. Ezt feltétlenül fontosnak érezte még az adás elején tisztázni, majd miután mindenkiben tudatosította, hogy a TV2 története, illetve a magyarországi kereskedelmi televíziózás 1997. október 4-én indult, azonnal fel is ültette a nézőket a nosztalgiavonatra, felidézve, milyen műsorokkal és műsorvezetőkkel startolt annak idején a csatorna.

A szombati adásban a TV2 első 5 évének nagy pillanatai kerültek terítékre, amit a korszak egyik emblematikus arcával, Jakupcsek Gabriellával együtt vett sorra a házigazda. Persze vendégek is érkeztek a műsorba Csisztu Zsuzsa, Sváby András, Pachmann Péter és Németh Lajos személyében.

A legemlékezetesebb nap nem október negyedike, hanem október harmadika volt, amikor itt ültünk a TV2 Mafilm büféjében, és mindenki azt mondta: itt holnap nem lesz adás, az száz százalék! Lehetetlenség, nem volt semmi! És egyszer csak azt láttuk, hogy éjszaka begördült egy közvetítőkocsi, elkezdtek kábelezni, jöttek kamerák – nem volt díszlet, de valami szedett-vedett asztal körül elindult az adás. Az tényleg elképesztő volt!

– kezdte a visszaemlékezést Sváby András, ezt követően pedig képben is megérkezett a történelmi pillanat: amikor először köszöntek be az induló csatorna arcai, köztük olyanok is, akik ma már nincsenek velünk – Albert Györgyi és Obersovszky Péter. Az időjárásról már akkor is Németh Lajos jelentett, ám ahogy az az archív felvételen látszott, volt egy kis gubanc a legelső bejelentkezésnél, a meteorológust ugyanis csak képben követhették a nézők, a hangját egyáltalán nem lehetett hallani.

Hogy miért indult ekkora káoszban a tévé, azt Sváby András azzal magyarázta, bár már jóideje tartottak az előkészületek, semmi nem állt készen arra, hogy adást sugározzanak. Pachmann Péter ezzel teljesen egyetértett, ám azt is hozzátette, hatalmas volt bennük a szenvedély és a lendület, hogy valami újat csináljanak.

Tények és az eredeti sikerpáros

Biztosan sokan emlékeznek, hogy a TV2 hírműsora Stahl Judittal és Pálffy Istvánnal indult – ezt is felidézték Tilláék képben, és bár a bevágott rész arról tanúskodott, hogy induláskor a hírstúdióban is volt némi zűrzavar, a két hírolvasó profin és elképesztő természetességgel kezelte az akadályokat.

Azt gondolom, minden idők legjobb műsorvezető párosa ők voltak! Fantasztikusak voltak!

– mondta Sváby András, majd később azt is hozzátette: döbbenten nézte, amit kollégája a Tények első adásában produkált, mert ismerve Pálffyt el sem tudta képzelni, hogy helyt tud állni ebben a műfajban. A szombat esti műsorba egyébként maga Pálffy István is bejelentkezett, aki szerint annak idején a csatornafilozófia az volt, hogy a TV2 a család televíziója legyen, és úgy gondolja, ezt az elképzelést sikerült is megvalósítaniuk.

Csisztu Zsuzsa, aki a sporthírekért felelt, és Pachmann Péter, aki Máté Krisztinával a Tények hétvégi adásainak volt az arca, szintén felidézték az első évek emlékeit, kulisszatitkokkal és poénokkal fűszerezve az elmondottakat. Mondjuk a bő egyórás adásban a többiekhez képest ők kevésbé jutottak szóhoz.

Show-műsorok hajnala

Till Attila és Jakupcsek Gabriella többször is kiemelte, hogy a kereskedelmi televíziózás indulásakor a kollégákkal egyben műfajokat is teremtettek. Az infotainment mellett nyugati mintára a klasszikus show-műsorok is elindultak, és elég gyorsan beépültek a magyar televíziózásba. 1997. október 4-én például már volt Szerencsekerék Klausmann Viktorral, de a résztvevőknek a csatorna első szilveszteri műsora is máig emlékezetes, amit Németh Lajos előszeretettel idézett fel. A Dáridóról van szó, amely a meteorológus számára nagy élményt jelentett.

Bár Jakupcsek Gabriella Tilla műsorvezetőtársaként foglalt helyet a stúdióban, róla is előkerült néhány, elsősorban bakikra fókuszáló archív felvétel, és azt is átbeszélték, milyen merész lépés volt az ország kvízmestereként elkönyvelt Vágó Istvánnal konkurálva a Multimilliomos című vetélkedőt az ő vezetésével elindítani. Jakupcsek szerint ez akkor sikerszériának számított, de a nevével fémjelzett produkciót, a Jakupcsek show-t is nagyon szerette.

Az időjárásjelentő hölgyek is előkerültek az adásban: Németh Lajos elárulta, neki is köze volt ahhoz, hogy Gaál Noémit, Barta Sylviát és Onyutha Juditot beválogatták a csapatba. A Napló indulásáról a műsor arca, Sváby András számolt be, de a Forró nyomon című bűnügyi magazinról is megemlékeztek, amit Máté Krisztina vezetett. Az akkoriban futó sorozatok közül a Rex felügyelőt és a Vad angyalt emelték ki, amelynek sztárjait annak idején el is hozta Magyarországra a csatorna, ahogy a Rosalinda című sorozatból Fernando Carillót is, akiről Jakupcsek Gabriella azt sem tudta, hogy létezik. A szórakoztató műsorok közül a Vágó István vezette Mindent vagy semmit, illetve Máté Krisztina A leggyengébb láncszem című vetélkedője, na és persze a Kifutó is előkerült, majd az akkori, ma már elérhetetlennek tűnő nézettségi adatok áttekintése után az Irigy Hónaljmirigy produkciója zárta a az adást.

A következő héten folytatódik a sorozat, akkor Liptai Claudia csatlakozik majd Till Attilához, feltehetőleg a csatorna második 5 évének tartalmait szemlézve, köztük hazánk első reality show-jával, a Big Brotherrel. Azt nem tudom, hogy vajon annak a generációnak, amelynek nincsenek emlékei ezekről az évekről, mennyire szórakoztató egy ilyen típusú nosztalgiavonat, ám akik annak idején követték a kereskedelmi televíziók indulását, azoknak akár kellemes is lehet a visszaemlékezés. A bakicsokor persze bárkit beszippanthat, amiből biztosan akad majd a következő adásokban is, de egyelőre kérdéses, hogy ez mennyire erős vonzerő a konkurens csatornán elindított, és egészen év végéig tartó X-Faktorral szemben. Azt is kíváncsian várjuk, hogy a látottakhoz képest mennyire lesz más majd az akkorra már bizonyosan RTL néven futó RTL Klub két hétvégére leosztott születésnapi nosztalgiaműsora.

(Borítókép: TV2)