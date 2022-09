Puskás Peti ott is felismeri a tehetséget, ahol nincs is

Helló újra a 2000-es évek elején, ahol a tévés game show-k lebutított verzióival szúrták ki a magyar nézők szemét. Olcsónak ható díszlet, olyan etapok közötti felvezető zene, amely minden hasonló produkcióban egy sémára íródott, egy kis stúdióba bezárt, unatkozó emberek, akik valószínűleg aprópénzért tapsolnak a megfelelő jelre, és celebek, akik egymást túlkiabálva próbálnak érvényesülni.

Olyan érzés nézni a Tehetség első látásra című műsort, mintha egy nagyon unalmas házibuliba kukkantanánk bele, ahol a jelenlévők már részegek, de még várják a társaság (jó fej) felét, ezért addig játszanak; ők már jól szórakoznak, de azok, akik frissen érkeznek, inkább kínosan érzik magukat, és gondolatban keresik a tökéletes kifogást, hogy hazamenjenek.

A műsor alapkoncepciója, hogy egy civil és egy celeb összeáll, és egy másik ilyen párossal versenyez. Az első műsorban Gáspár Laci és Szofi, illetve Puskás Peti és Petra mérkőztek meg egymással. A műsorvezető Istenes Bence. Azt, hogy milyen tehetségek jelennek meg az este folyamán, már előre tudni lehet, felsorolják, hogy mire, azaz kikre számíthatnak a versenyzők.

Majd bejön valaki, akinek először a járásából, megjelenéséből tippelnek, vajon mit csinálhat. Ezek után bemutatkozik, ami további találgatásra ad okot. Végül lejátszanak egy előre leforgatott videórészletet, ami nyomokat tartalmaz. A versenyzők ezek után tippelnek, és amíg a tehetség hátravonul előkészülni a produkciójához, addig a tippet adó játékosok választanak egy pénzösszeget rejtő zsetont. Ezt az összeget akkor kapják meg, ha jól tippelnek, ellenkező esetben az ellenfélhez kerül az egész.

Nem túl bonyolult szabályok, amivel persze semmi baj nem lenne, de a kivitelezés is elég gagyi. Istenes Bence megkérdezte a műsor elején a résztvevőket, hogy mennyire jók a tehetségek felkutatásában. Puskás Peti coming outja pedig megerősítette, hogy mire számíthatunk a következő hetekben, ha hétvégén véletlenül ráülünk a távirányító bekapcsológombjára, amikor leheverednénk a kanapéra olvasni:

Az X-Faktorban ott is felismerem a tehetséget, ahol nincs is

– érkezett a vallomás Puskás Petitől.

Az első tehetség, aki besétált, már első pillantásra is mindenki számára egyértelmű volt, hogy egy légtornász lesz. Vagy azért, mert egy kecsesen közlekedő lány vonult be a színpadra, vagy azért volt ennyire levágós, mert a játékosok olvasnak Indexet, ugyanis Vellai Krisztina jelent meg, akiről korábban már mi is írtunk. A tehetséges artista szerepelt a Netflixes Árnyék és csont című sorozatban, illetve fellépő a Budapest Varieté műsorában is társával, Bogdán Bettinával, akivel vasárnap este is előadták Body Trapeze számukat.

A légtornász után nagyon könnyedén találták el a játékosok

a tenyérmuzsikust,

a vaskarikaművészt,

a pizzazsonglőrt,

és a kangoo trénert is.

Majd Gáspár Laci és Szofi, miután a videós segítségből kiolvasták a labdarúgás szót, a freestyle focista helyett úgy gondolták, hogy a flair bartender áll előttük. Persze az előbbi volt, így a kört elbukták. Sajnos annyira egyértelmű volt, hogy akit látunk, focizni fog, hogy erős a gyanúm, ez egy megrendezett „dráma” lehetett.

A segítségek egyértelműek voltak az egész műsor során, mintha ovisoknak kellett volna kitalálniuk, mi lesz a jelük. Akik nem látták a műsort, nagyjából hasonlót képzeljenek el:

– Mi az: piros, gyümölcs, és ha eszel egyet minden nap, akkor az a mondás szerint távol tartja az orvost. – Kalapács.

Ahogy Istenes Bence megpróbálta a béka segge alól feltornázni az izgalmakat legalább a víz szintjére, bedobta, hogy a hetedik kör végéig bármi megtörténhet, majd elrejtett egy plusz, 5 millió forintot rejtő zsetont.

Most a versenyzők egyszerre játszottak, és a videós segítségben felbukkanó koszos poharakra, jeges hőmérsékletre Gáspár Laciék az erős fogsort (kalapács) tippelték, Puskás Petiék pedig a flair bartendert (alma).

Természetesen utóbbi volt, így Szofi kiesett, de a nézők örömére vagy bánatára Gáspár Laci maradt tovább boldogítani Puskás Petit és Petrát. Utóbbiak megnyerték saját zsetonjukat, ami megduplázta addigi pénzösszegüket, és azt a zsetont is, amit Gáspárék elbuktak, ez pedig az 5 millió forint volt.

Így Petra 8 millió 200 ezer forintnál állt. Itt kicsit megváltozott a játék struktúrája, mert már csak egy tehetséget kellett megtalálniuk, akiről mindenki tudta, hogy egy erős fogsorú személy lesz. Tehát a kérdés nem az maradt, hogy mit csinál az adott illető, hanem hogy kicsoda. A színpadra belépett négy ember: egy srác, egy nagydarab férfi, egy fiatal lány és egy nő. Bemutatkoztak, majd Petrának el kellett döntenie, hogy kiküld két személyt, amivel automatikusan lefelezi a várható nyereményét, vagy négyükből tippeli meg, ki lehet a titokzatos fogsor.

Kockáztatott, és a négy emberből, a fiúk kivételesen jó tanácsaira, az egyik lányra esett a választása, és hát igaza lett. Petra eltalálta, ő 8 millió 200 ezer forintot nyert, mi pedig másfél órát veszítettünk az életünkből.

A műsornak két értékelhető része volt csupán, amikor a valódi tehetségek bemutatták, miben jók, illetve amikor vége lett, ugyanis szerencsére nem egy hosszú show-ról beszélünk. A Tehetség első látásra egy itthon új formátum, ami a világ több részén Game of Talents néven már fut. Ám elég egy kétperces nyomozómunkát folytatni a YouTube-on ahhoz, hogy megbizonyosodjunk róla, máshol ez tényleg egy látványos műsor lett, bár sehol sem tűnik igazán izgalmasnak.

Ami azért szomorú, mert pont Istenes Bence bizonyította be saját, IstenEst nevet viselő YouTube-műsorában, hogy el lehet érni több százezres megtekintéseket is, amennyiben hagyják, hogy izgalmas személyiségek azt csinálják, amiben a legjobbak, még akkor is, ha nem magaskultúráról beszélünk. Illetve szintén csalódás, hogy nagyon érdekes emberek tűntek fel a tehetségek táborában, akikről nem tudtunk meg semmit, pedig a hétköznapokban ritkán találkozunk tenyérmuzsikussal vagy vaskarikaművésszel.

A Tehetség első látásra című műsorban minden résztvevőnek (kivéve persze a két civil szereplőt és a valódi tehetségeket) a legunalmasabb oldalát láthattuk. Várom a pillanatot, amikor a tévés vezetők felismerik, hogy eljárt felettük az idő, és több kreativitást engednek azoknak, akik ma még értenek a szórakoztatáshoz.

Amennyiben ez a formátum Magyarországon megtalálja a közönségét, annak egy oka lesz. Nagyon könnyű megtippelni a tehetségeket, az emberek pedig szeretnek eljátszani a gondolattal, hogy mire költenének pár millió forintot, amit szinte ajándékba kapnak. Bár a válasz most sokak számára egyértelmű.

Gázszámlára.

(Borítókép: RTL Klub)