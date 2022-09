Köllő Babettet lehülyézték, Majka elérzékenyült a kamerák előtt

Harmadik évadához érkezett a TV2 tehetségkutatója, amelyben civilek versenyeznek egymással. A Sztárban sztár leszek! különlegessége, hogy nem csupán a hangi adottságokra fókuszál, a formátum lényege, hogy a színpadra lépő jelentkezők a lehető legjobban visszaadják az általuk utánzott sztárelőadót – külsőleg és gesztusaiban is. A versenyzők teljesítményét a műsor mesterei, Köllő Babett, Tóth Gabi, Pápai Joci és Majoros Péter bírálják, és ők segítik majd a kiválasztottak munkáját is az élő show-ban.

Az előzetes hírek szerint ebben az évadban is több ezren jelentkeztek a műsorba, hogy elnyerjék Magyarország legsokoldalúbb előadója címét. Miután a hangi adottságok mellett egyéb készségek is kellenek a győzelemhez, a próbálkozások nem feltétlenül sülnek el tökéletesen mindig, így ebből kifolyólag – a tehetségkutatás mellett – általában a szórakoztatás is nagyobb hangsúlyt kap a produkcióban.

Csak színesen!

Úgy tűnik, a műsor állandó szereplőinél még nincs vége a nyárnak, az ötös fogat férfitagjai majdhogynem „strandfelszerelésben” érkeztek: Till Attila egy kigombolt, feltűrt ujjú, mintás inget és egy piros trikót öltött magára, Majoros Péter és Pápai Joci pedig szintén nyaralósnak ható tarkaságokban ült le az asztalhoz. A hölgyek picit jobban rákészültek az alkalomra: Tóth Gabi egy mélyen dekoltált, szűk, kék felsőt, míg Köllő Babett egy elegáns, vérnarancsos ruhát választott a döntnöki szerepéhez. Ehhez igazodva a versenyzők közül is voltak, akik igyekeztek komolyan venni a szituációt, míg mások elbohóckodták az egészet.

Az előválogató első adását rendesen elnyújtották, gondosan beleszőve minden olyan elemet, ami egy show-műsorban megfoghatja a nézőt. Voltak szerencsétlenkedések, amik sokszor nemhogy viccesnek, inkább kínosnak hatottak, de nem maradtak ki a drámai elemek sem, amelyek egyes versenyzők nehéz sorsát igyekeztek megvilágítani. Akadtak persze egészen kiemelkedő produkciók is, amelyeket szerencsére igyekeztek is valamivel hosszabbra hagyni a műsorban.

Bohóckodással startolt a válogató

Ha már szórakoztató produkcióról van szó, a hangulatot megteremtve rögtön egy olyan versenyzővel indult az este, aki bulikirálynak titulálta magát. Szabó István Stefi érkezett, aki a Scooter Fire című számát hozta, de már a szövegtanulásnál elvérzett a feladaton. Ezt követően egy csomó félresikerült előadást fogtak egy csokorba a műsorban, mígnem ismét egy olyan versenyzőt emeltek ki, aki feltehetőleg csak a vicc kedvéért adta be a jelentkezését. Kovács Beáta lufikkal teleaggatva vonult be a zsűri elé, nem túl nagy meglepetésre Zoltán Erika Luftballon című dalát előadva.

Az első értékelhető produkciót egy 14 éves lány szolgáltatta: Engeliván Lili, aki elmondása szerint profi módon utánozza mások hangját, Sia Unstoppable című dalát hozta el a válogatóra. A kislány nem teljesen amatőr, mint kiderült, a tanulás mellett színházakban játszik, szinkronizál és ír – többek között a Madách Színház Rocksuli és Nyomorultak című darabjaiban is szerepelt, illetve a Jászai Mari Színház Valahol Európában című musicaljében. A zsűri el volt ragadtatva a látottaktól, egyöntetűen igennel szavaztak mind.

Engeliván Lili után rövidre vágva sorjáztak a sikeresnek ítélt produkciók, volt, aki Bagossy Brothers Company-dalt hozott, míg egy másik versenyző egy Lady Gaga-számmal állt színpadra, de ezeket néhány perc alatt le is keverték, mert feltehetőleg időben nem fértek volna bele a műsorba.

Kisfiával ríkatta meg a zsűrit egy apuka

Snóbli Zoltán a 7 éves gyermekével érkezett a válogatóra, ahova elmondása szerint személyes okokból jelentkezett: így akarja visszahódítani kisfia édesanyját, aki három és fél év házasság után elhagyta őt. Épp ezért a színpadon előadott dalt, Berkes Olivér Világítótorony című számát neki címezte, hátha átgondolja a dolgokat és visszatér hozzá.

Ez a pont volt a műsor legmeghatóbb pár perce – miközben a férfi énekelt, a kisfia reakcióit is mutatta a kamera: Nolennek potyogtak a könnyei, amit Majoros Péter azonnal észrevett, és apai ösztöneire hallgatva rögtön odahívta magához és az ölébe ültette a gyermeket. Itt már mindenki könnyezett, még Majkának is összeszorult a torka.

Megmondom őszintén, hogy elérzékenyültem picit, ami nálam ritka

– ismerte be a rapper, aki a spontán megnyilvánulásaiból ítélve elképesztően jól érthet a gyerekek nyelvén, biztos, hogy remek apuka. Bár Tóth Gabi feltehetőleg jót akart azzal, hogy csokival kínálta Nolent, Majorosnál akkor is rögtön bekapcsolt a vészcsengő, és gyorsan megkérdezte az apját, egyáltalán ehet-e csokit a gyerek.

Köllő Babettet lehülyézték

Paprika Piroska néven érkezett a következő versenyző, amin kissé megrökönyödött a zsűri. Köllő Babett azonnal kérdőre is vonta, hogy valóban ez-e a neve, mire Majka felcsattant: „Te most hülye vagy? Tényleg azt kérdezted, hogy ez a rendes neve? Hát persze, hogy ez a rendes neve!” – amihez a versenyző csak annyit tett hozzá:

Én is pontosan ezt mondtam volna. Most hülye vagy?

Köllő Babett erre kikerekedett szemekkel vonta kérdőre a hölgyet, hogy akkor most ezt valóban értse úgy, hogy lehülyézte, amin még szócsatáztak egy kicsit, majd a zsűri teret engedve a produkciónak rászabadította a magyar Britney Spearst a közönségre.

A vallomások is kaptak egy blokkot

A sértegetést követően Köllő Babett gyorsan kiengesztelődött, sorra érkeztek ugyanis azok, akik elmondásuk szerint kifejezetten miatta jelentkeztek a műsorba. Volt, aki verssel, virággal, egy megszerkesztett közös képpel vagy épp gyűrű alakú lufival, netán koronával vonult be a stúdióba, hogy meghódítsa a szőkeség szívét. Hogy mennyire voltak komolyak a versenyzők szándékai, persze nem lehet tudni – elképzelhető, hogy csak a show kedvéért vállalták be ezt a parádét.

A legesetlenebb közülük egyébként Csengeri Csaba volt, aki a Rednex Cotton Eye Joe című számára akkorát emíliózott, hogy Köllő Babett még táncra is perdült a végén. Ennél már csak az volt szürreálisabb, amikor egy versenyző Csubakkának öltözve bohóckodott a színpadon.

Szekeres Adrien lánya mindenkit lenyűgözött

A 17 éves Kiss Emília úgy sétált be a stúdióba, hogy a zsűrinek fogalma sem volt arról, hogy Szekeres Adrien gyermekével állnak szemben. Az énekesnőt egyébként legutóbb a formátum ismert embereket felvonultató verziójában láthatták a nézők, ezért is érdekes, hogy a lánya ennek a civilek számára lehetőséget adó változatába jelentkezett. A mesterek álla is leesett, mikor megtudták, kit tisztelhetnek a fiatal hölgyben, aki olyan produkciót hozott, ami énekben és mozgásban is a profi szintet súrolta.

Kiss Emília Prince Kiss című számával készült, amit ha nem látott, mindenképp érdemes visszanéznie:

Megható életúttal zárult az első válogató

Nolen után a 17 éves Kökény Dániel is megríkatta a zsűrit. A fiatal fiúnak nehéz sors adatott, egyéves korában lemondott róla az édesanyja, és azóta a nagyszülei nevelik. A nagypapája betegség miatt nem tud dolgozni, egyedül a nagymamája keres, sajnos azonban jelen pillanatban úgy fest, hogy el kell hagyniuk a lakásukat, nemsokára ugyanis kilakoltatják őket. A versenyző a szüleiről annyit mondott, édesanyja Ausztriában él, egyiptomi származású édesapját pedig nem ismeri.

A fiatal srác Bruno Mars When I Was Your Man című számát hozta, amit csaknem tökéletesen sikerült prezentálnia, így négy igen-szavazattal folytathatja a versenyt.

A Sztárban sztár leszek! válogatója jövő vasárnap folytatódik. Remélhetőleg akkorra picit jobban felpörögnek a zsűritagok is, és valamivel több poénnal szórnak meg minket a produkciók között. Egyelőre ugyanis úgy tűnik, mintha még nem rázódtak volna vissza teljesen a szerepükbe, de idővel talán ez is változik majd.

