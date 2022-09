Azon fiatalok, akik a bulizás miatt látogatnának külföldre, nagy valószínűséggel Ibizát választják, mivel a partisziget megannyi lehetőséget kínál a szórakozásra. Hírességek és milliárdosok gyülekezőhelye, akiket nemigen visel meg a költekezés. Bár a sziget még azelőtt, hogy ennyire felkapottá vált volna, a bohémok paradicsoma volt, mára kialakult egy másik réteg is. Őket nevezzük akár wellness turistáknak, akik amiatt érkeznek a szigetre, hogy az egészségükkel törődjenek. Közéjük tartozik például a Spice Girl üdvöskéje, Mel C is.

Ibizán már lassan több jógaoktatót találni, mint pálmafát, és el is kérik az árát rendesen ezen szolgáltatásoknak. A heti háromezer font, azaz körülbelül 1,3 millió forint teljesen átlagos árnak számít. Az Ibizához hasonlóan szintén a Baleár-szigetekhez tartozó Mallorcán található például a The Body Camp nevezetű létesítmény, ahol a hegyekben való túrázásra és a sok alvásra esküsznek. Alkoholt és húst fogyasztani azonban tilos, a vegán életmódot támogatják. Mindemellett a napi folyadékbevitel részét képezik a gyógyteák, ahogy intenzív edzést is folytatnak. Sőt, egyes helyeken dél-afrikai sámánokat foglalkoztatnak, akik között akad olyan, aki akár egymillió forintot is elkérhet egy-egy szertartásért, ami felér egy pszichedelikus utazással. Bár mindezt állításuk szerint gyógyító szándékkal végzik, akár gyerekkori traumák kezelésének érdekében.

Hírességek minden sarkon

Akik szemfülesek, nem egy világsztárral futhatnak össze Ibizán, mivel a sziget rajongói közé tartozik többek között Robert de Niro, Johnny Depp, Mick Jagger és Calvin Harris is. Utóbbi nemrég hollywoodi kastélyát is eladta, hogy Ibizára költözzön menyasszonyával, Vick Hope-pal, és biogazdaságot hozzanak létre. A sziget népszerűsége egyre csak növekszik, milliárdosok luxusjachtjaival telnek meg csordultig a kikötők. Ennek ismeretében talán nem is lep meg senkit, miért mernek elkérni egy kész vagyont egy ebédért. Megtehetik.

A tengerparton lévő Cala Gracioneta étteremben például akár 185 ezer forint körüli összeget is kiszámlázhatnak egy kétszemélyes ebédért. Bár tény, hogy ez nem épp a legolcsóbb ételeket takarja az étlapról. Mint arról egy vendég, aki nemrég járt az étteremben, beszámolt, körülbelül hetvenezer forintba került egy sügér, amit frissen fogtak ki, és szállítottak oda. Ibiza csak úgy bővelkedik az exkluzív helyekben, némelyikbe nem is olyan egyszerű a bejutás, ide tartozik a Casa Jondal is, amit többek között Noel Gallagher és Kate Moss tettek népszerűvé. Nekik köszönhetően azóta főképp tehetős amerikaiak és újgazdag európaiak rendeznek ott puccparádét.

A Pacha is a legikonikusabb helyek közé tartozik a szigeten, azonban mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki itt szeretne jóllakni. Egy látogató elmondása szerint a múlt hónapban körülbelül 2,3 millió forintot hagyott ott, pedig nem vitték túlzásba a költekezést.

Ibizán kikapcsolódni olyan, mintha egy reptéren lennél. Megérkezel, beállsz a sorba, amíg el nem visznek a helyedig egy asztalhoz, amelyek mind sorokra vannak felosztva aszerint, hogy ki mennyit költ

– nyilatkozta.

A szigeten huzamosabb ideig tartózkodó nők sincsenek egyszerű helyzetben, mivel az étteremárakkal együtt más sincs magyar pénztárcához mérve. Egy manikűr és pedikűr együttesen kétszázezer forintra rúg, ami sokszoros ára annak, amennyit itthon kell fizetni egy ilyen szolgáltatásért.

Régen minden jobb volt

Közhelyes kijelentés, de sajnos azok közül, akik még évtizedekkel ezelőtt jártak a szigeten, úgy vélik, akkor minden más volt, és ezzel együtt jobb is. Carinthia West színésznő elmondása szerint amikor ott járt a 70-es, 80-as és 90-es években, Ibiza a mennyország volt, nem csak szépnek, de művészinek tartotta.

Idén megpróbáltam úszni a szállodám tetőtéri medencéjében. Olyan sok ember volt benne, akik mind a zenére ringatták magukat, hogy egyszerűen nem tudtam élvezni

– mondta West.

A szigeten nemrég Cara Delevingne tartotta 30. születésnapját egy bérelt villában, ahova meghívta a hírességek apraja-nagyját. A modell Woo-Moon bulit rendezett, ami a Cova Santa szórakozóhely new-moon, azaz újholdas partijairól kapta a nevét. Ezen bulikat egyébként úgy emlegetik, mint egy olyan eseményt, amelyen a természet, a művészet, a zene és a gasztronómia találkozik, hogy egyedülálló élményt hozzon létre.

A Woo-Moon partira érkezők rendszerint a tavaly megnyílt Six Senses Ibiza gyógyfürdőben gyűlnek össze, amely a világ legdrágább szállodaláncához, az IHG-hoz tartozik. A fürdő szolgáltatásai közé tartoznak a művészeti órák, a hangterápia, illetve olyan kezelések, amelyek állítólag meghosszabbítják az életet.

Új drogok élik reneszánszukat

További különbségek is akadnak Ibiza múltját tekintve, mivel mára a szigetre látogatók egy része nem él drogokkal vagy alkohollal, inkább a "legálisnak mondható" kábítószerek felé fordultak. Egyesek a pszilocibint tartalmazó hallucinogén gombákból készült olajat részesítik előnyben, vagy épp az utóbbi időben nagy hírverést kapó ayahuascát, amely a világ nagy részén, köztük Magyarországon is illegális, azonban Spanyolország egyes területein legális szernek bizonyul.

Nagy népszerűségnek örvend ugyanakkor egy olyan pszichedelikus anyag is, amelyet Mexikóban őshonos, mérgező varangyosbékáktól nyernek. A szer állítólag segít az öngyógyításban és a megvilágosodásban, bár igen kellemetlen mellékhatással jár, mivel erős hányást okoz.

Az Instagram tette tönkre a szigetet?

A közösségi média térnyerésével és a közzétett képekre záporozó lájkok mondhatni létfontosságú tényezővé válásával egyetemben kezdtek népszerűvé válni azon helyek is, amelyek fotogénnek bizonyulnak. Ibiza is egy közülük, mivel a Földközi-tengeren található sziget szinte bármelyik pontja tökéletes hátteret biztosít egy-egy fotónak. Sokan pedig pont emiatt keresik fel a szigetet.

Nagy tolakodás folyik azért, hogy mindenki tökéletes szelfit készíthessen a lemenő nappal, aminek sugarai a tengerbe vesznek Sant Antoni de Portmany partján. Vagy épp azon éttermekben lehetetlen helyet találni, ahonnan a legszebb kilátás nyílik a városra. Egyik közülük a dél-amerikai Casa Maca, ahol fejenként kétszáz euró, azaz jelenlegi árfolyamon közel nyolcvanezer forint a minimális költés. Bár még így is dugig van a hely.

Túlzás lenne kijelenteni, hogy mindenki, aki Ibizára látogat, csak a fotókért teszi, de sok olyan Instagram-őrült turista akad, akire ez igaz. A habpartikról elhíresült Ibizát a 30-as években még úttörőnek számító írók és festők lakták, elzárkózva a Spanyolországban dúló polgárháborútól, majd a hippik özönlötték el a szigetet, akik tulajdonképpen kitaposták az utat a mostani Instagram-generációnak. Ám annyi biztos, hogy Ibiza jelenlegi valójában köszönőviszonyban sincsen régi önmagával.

(Borítókép: Emberek buliznak az ibizai Ushuaia klub medencéjében 2022. június 17-én. Fotó: LLUIS GENE / AFP)