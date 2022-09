Aggódnak a rajongók, kimerültség és depresszió hátráltatta a ValMar-duót

Hiába a hatalmas népszerűség, a folyamatos felkéréseknek és koncerteknek árnyoldalát is megismerte a ValMar nevű duó, azaz Valkusz Milán és Marics Peti. A fiatal előadók egészsége ugyanis ráment a rendkívül feszített tempóra, a kimerültséggel és a depresszióval is megküzdő páros azonban gondolni sem merte volna, hogy valaha ekkora ismertségre tesznek szert.

A siker és csillogás, a rengeteg fellépés és a hirtelen jött hírnév nem csupa öröm és kacagás, a showbiznisz legtöbb tagja, így a zenei előadók közül is a legtöbben megküzdöttek már a népszerűség árnyoldalaival. Magyarországon talán már nincsen olyan ember, aki ne hallotta volna legalább érintőlegesen a ValMar és Szikora Robi közös slágerét, az Úristen-t, a Marics Peti és Valkusz Milán alkotta duó szinte a semmiből tette fel magát a népszerű hazai előadók térképére.

Ehhez mérten, nekik is megkellett küzdeniük jó pár nehézséggel, annak ellenére is, hogy kívülről úgy tűnhetett, nagyon megy a szekér a fiúknak – sorozatos koncertmeghívások, különböző fesztiválokon való megjelenéseik és tévészerepléseik között szinte levegőt venni nem volt idejük – a rendkívül feszített tempóra pedig az egészségük is ráment.

A 2018-ban a köztudatba betört páros volt, hogy havonta 20-25 koncertet is adott, amely természetesen nem maradt következmények nélkül...

Teljesen ráment az egészségünk. Hangszálcsomó, kimerültség, depresszió, csak hogy néhányat említsünk azok közül, amik minket is elértek. Ezért is igyekszünk úgy szervezni a munkákat, hogy több nap szünetünk legyen feltöltődni

– mondták el Marics Petiék a JOY Magazinnak.

A nehézségek ellenére a duó több tucat számát fújja kívülről egy generáció – vagy talán több –, a páros mégsem minden dala kapcsán érzi azt, hogy a mai napig szívesen kiadnák azokat, azonban úgy gondolják, ez is hozzájárult ahhoz, amit ma képviselnek.

Legnagyobb slágerük tagadhatatlanul az Úristen, amelynek népszerűségét kőkemény munka lesz megugrani, a kihívást azonban szívesen fogadja Marics és Valkusz.

Az Úristen című számunkkal magasra tettük a lécet, amit nehéz lesz megugrani, de nagy reményekkel nézünk a jövőbe

– vélekednek.

A ValMar tagjai már gyerekkoruk óta jóbarátok, ehhez mérten a közös munka is zökkenőmentesen megy annak ellenére is, hogy sok dologban nem értenek egyet a felek.

Persze nem mindig könnyű, de általában mindig megtaláljuk a közös nevezőt. Nem tudjuk, hogyan vittük ekkora sikerre, azt viszont igen, hogy akarat, szorgalom és szenvedély nélkül semmi sem tud működni. Álmainkban sem gondoltuk volna, hogy ennyien és ennyire szeretni fognak minket

– ecsetelte a duó, akiket a tévénézők hamarosan a TV2, Ázsia Expressz című műsorában is láthatnak majd.

(Borítókép: A ValMar nevű duó, Valkusz Milán és Marics Peti a Strand Fesztiválon 2022. augusztus 22-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)