Berki Krisztián válni akart halála előtt

Amint arról az Index is beszámolt, az ismert médiaszemélyiség május 6-án váratlanul meghalt. Halálának okát továbbra sem hozták nyilvánosságra.

Berki Krisztiánról és párjáról, Berki Renátáról – vagy ismertebb nevén Mazsiról – már az együttélésük alatt is több pletyka keringett, hogy kapcsolatuk nem olyan fényes, mint a kezdetekben.

Szomszédjaik arról beszéltek, hogy a férfi talán fizikailag is bántalmazhatta feleségét. Az egyikük egy karácsonyi esetről is vallott, amikor eltorzult fejjel látta hazaérkezni a celebet, akiben forrtak az indulatok és egy heves vita során hasba rúgta Berki Renátát.

„Ez nem igaz, a fiam soha nem ütötte meg Mazsit. Ez a nő összevissza hazudik, amiből már nagyon elegem van. Hagyják békében nyugodni a gyerekemet! Nem fogom engedni, hogy bemocskolják a nevét” – jelentette ki a Blikknek.

Az édesanya tudott arról, hogy fia házassága megromlott, de Berki mindezt szégyellte, és nem akarta, hogy a nyilvánosság is tudomást szerezzen róla. Amint azt a nő elmondta, a fia kapcsolatában a változások akkor kezdődtek, amikor Berki Renáta terhes lett.

Folyton csak pénzt követelt a fiamtól, veszekedett vele, majd ott is hagyta őt. Biztos vagyok benne, a menyem a végén már nem is szerette Krisztiánt, csak azt, amihez általa jutott. A fiam is csak szenvedett mellette, el akart válni, de a kislányuk miatt próbált küzdeni, mert nem akarta, hogy Emma is csonka családban nőjön fel